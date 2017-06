Die letzten Tage der "Blauen Königin"

(jo) - Der Abschied fällt Kinofans schwer: Heute zeigt die "Blaue Königin" einen "Überraschungsfilm" aus den 80er Jahren mit Bezug zur Schließung. Morgen, letzter Spieltag, läuft die Schwarz-Weiß-Komödie, mit der das Lichtspieltheater 1953 eröffnet wurde: "Ich und meine Frau" mit Paula Wessely und Attila Hörbiger in den Hauptrollen.

Kinobetreiber Uwe Bauer verabschiedet sich mit freiem Eintritt vom Bühler Publikum. Den Premierenfilm noch einmal zeigen zu können, hatte einigen Aufwand erfordert. "Das Deutsche Filminstitut besitzt zwar die Filmrechte, aber kein Abspielmedium", berichtet Bauer. Weder ein 35-Millimeter-Film noch eine Digitalversion auf Blue-ray standen zur Verfügung. Über tausend Ecken trieb der Kinobetreiber schließlich in Österreich eine DVD mit dem Film über einen tyrannischen Familienvater auf. Zur Vorführung wurde auch Marlene Bach (geb Meier) eingeladen, die als amtierende Zwetschgenkönigin die Eröffnung der "Blauen Königin" seinerzeit begleitet hatte.

64 Jahre hatte das Lichtspieltheater in der Karl-Reinfried-Straße Bestand. Ab 1. Juli wird ausgeräumt. Am Sonntag erfolgt der Ausverkauf von Möbeln, Requisiten und weiteren Gegenständen bei einem Flohmarkt von 10 bis 15 Uhr. Auch das Stadtgeschichtliche Institut hat Interesse angemeldet, wie dessen Leiter Michael Rumpf berichtet. Es will die Leuchtreklame mit dem Schriftzug "Blaue Königin", die über dem Eingang prangt, als Relikt der Bühler Kinogeschichte erwerben. Bauer hat aber noch einen weiteren Interessenten, der ebenfalls aus Bühl stammt.

Eigentümer des 1800 Quadratmeter großen Kino-Grundstücks ist seit März die Acherner Gesellschaft Wilhelm Projektentwicklung, die an dieser Stelle eine Wohnanlage errichten wird. Christian Wilhelm vom Wilhelm-Architekturbüro will die Planung alsbald abschließen ("Wir geben Vollgas") und den Bauantrag bei der Stadt Bühl einreichen. "Wir haben eine gute Nachfrage an Wohnungssuchenden", berichtet er. Die geplanten Wohnungen sollen allesamt vermarktet werden. Einen festen Terminplan gebe es noch nicht, der Abriss des Kinos erfolgt voraussichtlich erst nach der Sommerpause.