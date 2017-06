Pflastersteinen in Sandbeige gilt der Vorzug

Von Joachim Eiermann Bühl - Mit 17:5 Stimmen entschied sich der Bühler Gemeinderat für einen hellen Betonstein und damit gegen einen kräftigeren rötlichen Ton. Sandbeige ist die künftige Farbe des Kirch- und Marktplatzes, der Stein hat eine raue, gefräste Oberfläche. Allerdings entwickelt sich der Planungsprozess der Platzneugestaltung zur Hängepartie, da die GAL für das Umfeld des Kiosks eine neue Variante in die Diskussion warf. Barbara Thévenot, Leiterin der Abteilung Stadtentwicklung, stellte eine Planung vor, die im Bereich zwischen Kirchplatz und Stadtgarten mehrere grüne Inseln mit Beeten und Bäumen vorsah, um "einen Übergang zu schaffen", wie sie sagte. Thomas Wäldele (GAL) kritisierte: "Da ist keine Linie drin." Zusammen mit einem Landschaftsplaner hatte er die Idee einer durchgängigen Pflasterung ohne Rabatte entwickelt, in die "eine maximale Anzahl an Bäumen" integriert werden soll. Auf Leitungen im Untergrund "lassen sich keine Bäume pflanzen", gab Thévenot zu bedenken. OB Hubert Schnurr schlug salomonisch vor, den GAL-Antrag zu prüfen. Wenn die Beetpflege entfalle, ließen sich laufende Kosten einsparen, argumentierte Walter Seifermann (GAL). 1,47 Millionen Euro wollte sich die Stadt die Umgestaltung ursprünglich kosten lassen. Doch werden von dieser Summe 106000 Euro dadurch eingespart, indem die in jüngerer Vergangenheit sanierten Gehwege in der Hauptstraße und in Teilen der Eisenbahnstraße unangetastet bleiben. Lediglich an der Bushaltestelle am Kirchplatz müssen die erst vor Jahren verlegten Steine wieder raus, weil der Bordstein angehoben werden soll, um Barrierefreiheit herzustellen, wie Thévenot erläuterte. Die Führungslinien für Gehbehinderte ließen sich in den Pflasterbelag einfräsen. Ausgeschrieben wird ein Quadrilith-Pflaster, zehn Zentimeter stark. "Eine Verlegung im H-Verbund hält Belastungen durch Schwerlastverkehr aus", erklärte die Stadtplanerin mit Verweis auf geltende Richtlinien. An der Farbe entwickelte sich noch einmal eine kurze Diskussion, da Hans-Jürgen Jacobs (CDU) die helle Tönung für schmutzanfällig und problematisch erachtete. "Verschmutzungen werden langfristig abgebaut", erklärte Fritz Ell von der Stadt. Dafür sorge ein photokatalytischer Zuschlagstoff, der dem Kunststein bei der Herstellung beigemischt werde. Auch der Klimawandel beeinflusste die Entscheidung: Helle Steine heizen in der Sonne weniger auf. Unter den Bäumen kommt ein portugiesisches Granitpflaster zur Ausführung, das "ausreichend Wasser" versickern lasse. Der Belag, versicherte Thévenot, sei gut begehbar, auch für Menschen mit Handicap. Auf ungeteilte Zustimmung im Gremium stießen zudem die Vorschläge, die Bühlot an der Rückseite der Kirche durch das Einfräsen zusätzlicher Stufen "erlebbar" zu machen, und den Narrenbrunnen mit einer Neblertechnik zu bestücken - anstelle des bisherigen Wasserspiels, das die Korrosion förderte. Mit der Platzmöblierung (Sitzbänke, Fahrradständer) wird sich der Gemeinderat im nächsten Frühjahr befassen. Bis zum Zwetschgenfest soll sich der Kirch- und Marktplatz in neuem Glanz präsentieren.

