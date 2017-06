Erfolgsgeschichte geht in die zweite Runde Bühl (urs) - Wenn Bühl feiert, hat sogar Petrus ein Einsehen. Statt Regentropfen gab es deshalb wummernde Bässe, coole Drinks, angesagte Musik und fröhliche Gesichter. Zu Hunderten waren die Besucher wieder in den Stadtgarten geströmt, um das Leben in vollen Zügen zu genießen, ein Bierchen zu trinken, sich mit Freunden zu treffen, zu tanzen und zu lachen - kurzum, die Erfolgsgeschichte von "After Work am Brunnen" ging in die zweite Runde. Die Eventserie, die vor einem Jahr wie eine Bombe eingeschlagen hatte, erwies sich auch am Mittwoch erneut als Besuchermagnet. Somit war die Begeisterung der Partygäste und der Verantwortlichen der Stadt programmiert. "Wir freuen uns, dass das Wetter heute gehalten hat", so Corina Bergmaier von der städtischen Wirtschaftsförderung. Die Großwetterlage hatte nämlich nichts Gutes verheißen. Nach wochenlangen heißen Temperaturen und fast schon tropischen Sommernächten hatte es bereits in der Nacht auf Mittwoch wolkenbruchartig geregnet. Auch am Mittwochnachmittag - gussartige Regenschauer. Die Natur hatte sich gefreut, die Besucher und Veranstalter eher weniger. Die hatten seit Wochen mit diesem Termin geliebäugelt. Doch tatsächlich um 17 Uhr, bei der Begrüßung von Bürgermeister Wolfgang Jokerst, strahlte die Sonne vom Himmel. "Ich wünsche der After- Work-Party genauso einen Erfolg wie im vergangenen Jahr", sagte Jokerst. Ein Wunsch, der sich erfüllen sollte. Das Wetter hielt - bis auf ein paar Regentröpfchen, die vereinzelt um 21 Uhr vom Himmel fielen. Es hatte fast den Anschein, als hätten noch mehr Besucher als im vergangenen Jahr den Weg in den Stadtpark gefunden. Das kulinarische Angebot hat sich erweitert, auch bei der musikalischen Schiene war die Stadt neue Wege gegangen. So sorgten DJ Smile und die Gewinner des After-Work-Band-Contests Jakob & Felix and Friends, Jakob Häuser (Gesang), Moritz Rothhaupt (Cajon) und Felix Rothhaupt (Gitarre), mit angesagter Musik für den passenden Soundtrack in der warmen Sommernacht. Schön war auch die Tatsache, dass mehr junge Menschen und ausländische Mitbürger als im vergangenen Jahr die Party besuchten. Erstmals wird auch der Erlös des Sponsoren-Stands, an diesem Abend war der Verkaufsstand der Volksbank Bühl an der Reihe, der jeweiligen Newcomer-Band - sozusagen als Gage - zugute kommen. Einzige Ausnahme ist der Auftritt der "Pop Juniors" am 26. Juli - dort werden die Einnahmen dem Bühler Jugendzentrum Komm zufließen. Auch soziale Projekte wurden an diesem Abend unterstützt. Rainer Weinbrecht von der Firma "Cocktail-Emotion" mixte am Stand der Lebenshilfe unentgeltlich Cocktails mit ausgefallenen Namen. Welche Intention treibt ihn an? Da lacht der Geschäftsmann: "Soziales Engagement ist für uns eine Verpflichtung. Wir möchten der Gesellschaft gerne etwas zurückgeben. Die Lebenshilfe ist genau die richtige Adresse dafür". Diese Idee hätte Großherzog Friedrich sicher gefallen. Er war bekanntlich ein Förderer der Kunst, unter seiner Regentschaft wurden in Baden viele wichtige und richtungsweisende Reformen eingeführt. So strahlte er, dezent in der Dämmerung angeleuchtet, an diesem Abend zufrieden von seinem Sockel herunter.

