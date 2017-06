(dpa) - Für die Verbraucher in der Europäischen Union beginnt eine neue Zeitrechnung des Mobilfunks: Ab heute heißt es für alle mobilen Quasselstrippen und Liebh aber des Surfens von unterwegs: keine Zusatzkosten mehr beim Einsatz des Handys im EU-Ausland (Foto: dpa). » - Mehr



Personalbedarf der Stadt steigt Baden-Baden (hez) - Die Stadt ist mit mehr als 1700 Mitarbeitern einer der größten Arbeitgeber an der Oos. In den vergangenen Jahren ist die Anzahl der Stellen deutlich erhöht worden. Die Stadtwerke bilden unter anderem in ihrer Lehrwerkstatt (Foto: Stadtwerke) mittlerweile 68 Azubis aus.