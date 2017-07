Dividende von 1,2 Prozent

Seitens des BBEG-Vorstands erstattete OB a. D. Hans Striebel am Donnerstagabend im Haus Harmonie in Balzhofen Bericht. Er setzte das regionale Engagement der BBEG in Bezug zur Gesamtentwicklung des Klimaschutzes: 2016 habe in Deutschland der Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung schon 32,4 Prozent betragen. Beachtlich habe sich auch die BBEG in ihren knapp fünf Jahren entwickelt: 2012 hatte sie mit der Photovoltaik-Anlage auf den Stadtwerken Bühl 51 Kilowatt-Peak (kWp) installiert. Zum Jahresende 2016 erreichte die BBEG mit ihren Anlagen 1203 kWp und ist auch an Kraftwerkparks von Green City Energy beteiligt.

Striebel betonte, die 15 Photovoltaik-Anlagen der BBEG in Bühl, Schkeuditz, Ottersweier und Sinzheim sowie ihre Wasserkraftanlage am Immenstein seien in Aufwand und Umsetzung noch zügig und gut planbar gewesen. "Unser ,Reifezeugnis' legen wir derzeit ab, indem wir nach zwei Jahren intensiver Vorarbeit an der Verwirklichung eines bidirektionalen Kalt-Wärme-Netzes (b-KWN) sind", sagte Striebel. Im Juli 2015 hätten erste Gespräche mit der Gemeinde Gutach im Breisgau und Projektentwicklern stattgefunden. Umfangreiche vertragliche, baurechtliche und technische Voraussetzungen hätten geschaffen werden müssen, um das gesamte Neubaugebiet "Alte Ziegelei" durch das b-KWN versorgen zu können, so Striebel.

Vorstandsmitglied Thomas Bauer wies als Bilanzvolumen 2,088 Millionen Euro und als Bilanzgewinn knapp 23350 Euro aus. Aline Röder gab das Ergebnis der Prüfung durch den baden-württembergischen Genossenschaftsverband bekannt: Die Vermögens- und Ertragsverhältnisse der 455 Mitglieder zählenden BBEG seien geordnet und die Geschäftsentwicklung zufriedenstellend.

OB Hubert Schnurr stellte als Vorsitzender des Aufsichtsrats fest: Dieser habe sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung überzeugt und die Jahresabschlussprüfung 2016 vorgenommen. Deren Protokoll trug Aufsichtsratsmitglied Reiner Liebich vor. Er resümierte: "Dem Vorstand kann ein vorbildlich geführtes Rechnungs- und Mitgliederwesen bescheinigt werden."

Die 84 Stimmberechtigten billigten einstimmig die Empfehlung des Aufsichtsrats, eine Dividende von 1,2 Prozent an die Mitglieder auszuschütten, was sich auf 23000 Euro summiert, und die verbleibenden knapp 350 Euro des Bilanzgewinns auf neue Rechnung vorzutragen. Hans-Peter Maisch beantragte getrennt voneinander die Entlastung des Vorstands und die des Aufsichtsrats. Beide gewährte die Versammlung einstimmig.

Abschließend sollte der Vortrag "Der Eisspeicher - das Herz des b-KWN" das neue BBEG-Projekt näher beleuchten. Doch Referent Alexander von Rohr steckte auf unabsehbare Dauer in einem unfallbedingten Stau bei Offenburg fest. Daher stellte Hans Striebel die klimaneutrale, innovative Fernwärme-Anlage kurz vor, deren Herzstück ein Eisspeicher mit vier Metern Höhe und einem Durchmesser von 13 Metern ist. Das Land Baden-Württemberg habe in Aussicht gestellt, das 500000-Euro-Projekt zu 20 Prozent aus einem Förderprogramm zu bezuschussen, erläuterte Striebel.