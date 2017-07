Schüler errichten Besucherpyramide Bühl (jure) - Das Bühler Pfarrfest am Sonntag war ein gutes Beispiel für die Botschaft, die Pfarrer Wolf-Dieter Geißler am Morgen in der Kirche den Gottesdienstbesuchern vermittelt hatte. Zum Fest der Namenspatronen Petrus und Paulus machte Geißler deutlich, wie wichtig es sei, dass jeder Einzelne Farbe bekenne, zu seinem Glauben stehe und sich einbringe. Es sei wichtig, sich nicht von der Meinung anderer abhängig zu machen. Schließlich würde Jesus jeden Einzelnen danach fragen, was er von ihm halte. "Der Gottesdienst ist nicht allein Pfarrers Gottesdienst, das Pfarrfest nicht allein das Fest von Nikolaus Wisser", machte Geißler deutlich, dass Gemeinde dann wachsen könne, wenn jeder seinen Beitrag leiste und Position beziehe. So trugen am Sonntag viele Helfer zum Gelingen des traditionellen Festes bei. Da unterhielt die Stadtkapelle die Besucher zum Frühschoppen, während die Kolpingsfamilie mit dem Gemeindeteam für die Bewirtung sorgte. Einen kleinen Höhepunkt zwischendurch bildete das Abspielen des Kirchengeläuts von 1940 im Vergleich zum heutigen Glockenton. Die Frauengemeinschaft lud in die Cafeteria ein, der Perukreis stellte sich vor, der Kindergarten baute eine Spielstraße auf und präsentierte Tänze. Jugendliche der Pfarrei unterstützten insbesondere den Schulklassenwettkampf des Pastoralreferenten Nikolaus Wisser. Über zwei Dutzend Mannschaften der Aloys-Schreiber-Schule, der Bachschloss-Schule, Weststadtgrundschule sowie der Tullaschule Vimbuch beteiligten sich an dem Wettbewerb, der bereits zum 18. Mal ausgerichtet wurde. Die Dritt- und Viertklässler wurden dabei auf eine Reise in die Vergangenheit geschickt. So galt es beispielsweise, bei den alten Ägyptern eine möglichst hohe Pyramide aus Bechern zu bauen. Bei Asterix und Obelix musste eine Wand mit Zapfen getroffen werden. Treffsicherheit war auch im Land der Indianer gefragt, wo der Umgang mit Lasso gefordert war. Unterwegs trafen die Gruppen zudem auf die Rittersleute. So durften die Teilnehmer einen Blechritter mit Steinen (Softbällen) bewerfen und sie mussten mit dem Schwert Holzringe einsammeln. Auf dem mittelalterlichen Markt galt es, Fische und Eier "einzukaufen" und möglichst schnell im Einkaufskorb liegen zu haben. Nach einer Büffeljagd mit den Cowboys endete die Reise im vorigen Jahrhundert. Wäsche waschen und aufhängen wie vor 100 Jahren lautete die Aufgabe. Mit sichtlicher Begeisterung und vor allem einem großen Siegeswunsch, kämpften die Mannschaften mit so kreativen Namen wie "Schnelle Blitze", "Schlauköpfe" und "Supergirls" um die ersten Plätze. Den ersten Platz, ein Besuch des Europaparks, räumten bei den Viertklässlern die "Cool Kids" (Weststadt-Grundschule) sowie bei den Drittklässlern die "Illuminati" der Aloys-Schreiber-Schule (ASS) ab. Zweite Plätze und damit einen Mittag auf der Sommerrodelbahn sicherten sich die "Red Warrior" von der Aloys-Schreiber-Schule sowie "Die besten 5" der Tullaschule Vimbuch. Pizzaessen gehen die drittplatzierten "Superkids" (Bachschloss-Schule) und "Wilde Wasser" (Aloys-Schreiber-Schule).

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben