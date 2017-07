Sommerträume zu Mandolinenklängen Lichtenau (bgt) - Wer es nicht gehört hat, weiß nicht, wie schön Mandolinen klingen können. Die zahlreichen Besucher der Kreuzkirche in Scherzheim konnten sich davon jedenfalls am Sonntag überzeugen. Der Mandolinenverein Rheinperle Grauelsbaum, seit 1958 in Sachen Zupfmusik engagiert, hatte zu seinem alljährlichen Konzert geladen, um "Romantische Sommerträume" aufkommen zu lassen - so das Motto des Programms. Draußen sah es zwar regnerisch, also nicht allzu sehr nach Sommer aus, doch das war schnell vergessen. Nach dem Entree des Kinderensembles "Die kleine Perle" und einer kurzen Begrüßung des Vorsitzenden Georg Graf traten zwei Kleine wie ganz Große auf: Marco und Marlon Dammasch mit "Go down Moses", einer überkommenen Weise aus den USA. Das nur wenig ältere Duo Paul Schmidt und Samuel Vlas begann mit einer ebensolchen aus Frankreich und lieferte anschließend eine vierhändige Nummer gemeinsam auf einer Gitarre ab. Das war gekonnt und erntete viel Applaus. Natürlich hatten sie ein bisschen Unterstützung von Véronique van Duurling, der Leiterin der Jugendgruppe, welche die jungen Spieler offenbar sehr zu motivieren weiß. Etwas Unterstützung ließ sie dann auch dem nachfolgenden Damen-Duo angedeihen, Luana Malhotra und Alisa Stubner, das mit einem "Fandango" Flamenco-Feeling aufkommen ließ. Ebenso aus dem Flamenco kommend, eine "Farruca", präsentierte Michelle Wahl, die daran anschließend mit Tabea Siehl, und wieder begleitet von Véronique van Duurling, sowohl eine wunderbare Weise aus Spanien, als auch abschließend das allseits bekannte russische "Kalinka" interpretierte. Gemessen am Applaus der Besucher war das eine absolut gelungene Demonstration dessen, was an Potenzial in dem Nachwuchs steckt. Eine großartige Leistung demonstrierte Harold Gretton, der künstlerische Leiter der Rheinperle, mit fünf Sätzen aus der "Partita G-Dur" von Georg Philipp Telemann (1681-1767), die auch des Öfteren mit anderen Instrumenten wie Violine und Quer- oder Blockflöte gespielt wird, sich aber durch die G-Dur Tonart ausgezeichnet für Mandoline eignet: präzise Einsätze, akkurates Spiel, eine absolut ausgereifte Ensembleleistung. Es folgte ungeheuer rasant "El Puntador" von Franz Probst und dazu im Gegensatz getragen und elegisch "Panis Angelicus" aus der Messe A-Dur von César Franck (1822-1890). Ein bisschen modern wurde es mit "Stairway to Heaven" von Led Zeppelin und nachfolgend mit einem der bekanntesten Walzer (Nr. 2) von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975). Temperamentvoll ließ es Harold Gretton dann ausklingen, mit einem Tango und dem berühmten "Funiculi-Funicula". Am Ende ließ er noch einmal den ganzen Verein zusammenkommen, Jugend wie Erwachsene, und sorgte mit dem "Mandorock" vom bekannten Arrangeur und Schlagzeuger Valdo Preema für eine fulminante Abschlussstimmung. Da hatten natürlich nur die wenigsten Besucher so rechte Lust, nach Hause zu gehen. Viele kamen der Einladung des Mandolinenvereins nach, anschließend auf dem Kirchplatz noch ein Gläschen Sekt zu sich zu nehmen.

