Klinikum erweitert Leistungsspektrum Bühl (efi) - Mit der Einrichtung eines Zentrums für Sportmedizin in der Bühler Klinik etabliert das Klinikum Mittelbaden ein neues Angebot und erweitert sein Leitungsspektrum. Am 1. Juli startete die Abteilung mit den beiden leitenden Ärzten Dr. Marc Bientzle und Dr. Paul Hefner. Die kaufmännische Leiterin und Prokuristin Christine Neu spricht von einem "nächsten Schritt im Wachstumskonzept für Bühl". Bientzle, bislang Oberarzt in der zentralen Notaufnahme in Balg und Leiter einer Projektgruppe, die sich mit der Weiterentwicklung des Bühler Hauses befasst, spricht von einem "Alleinstellungsmerkmal". Mit Hefner kehre ein alter Bekannter zurück, sagt Bientzle. Der Mediziner arbeitete mehrere Jahre in der Baden-Badener Klinik und war zuletzt als niedergelassener Arzt in Kehl tätig. Der Spezialist für Knie- und Schultergelenk-Arthroskopie übernimmt mit einem Team aus zwei Fachärzten die operative Sporttraumatologie. Schwerpunkt sind minimalinvasive arthroskopische Eingriffe der oberen und unteren Extremitäten, etwa nach Schulterverletzungen, Kreuzband- oder Meniskusriss, erklärt Bientzle. Außerdem werden endoprothetische Operationen vorgenommen. Bientzle selbst wird mit seinem Team den Bereich der konservativen Sportmedizin aufbauen. Dazu gehören die nicht-operative Behandlung von Sportverletzungen, manuelle Medizin und Osteopathie sowie Chirotherapie. Dritte Säule des Angebots ist die internistische Gesundheits- und Leistungsdiagnostik, erläutert Bientzle. Dafür seien moderne Geräte angeschafft worden, die es ermöglichen, den Trainingszustand von Sportlern zu diagnostizieren und Trainingspläne zu erstellen. Mit dem Augenmerk auf Prävention und Themen wie Ernährung, Sport bei Krebs-, Herz- und Kreislauferkrankungen, bei Übergewicht oder im Alter ergeben sich darüber hinaus eine Reihe von weiteren Beratungsfunktionen, die den internistischen Bereich betreffen, ergänzt Bientzle. Im Aufbau befinden sich Sprechstunden für Sportler und die Beratung von Vereinen. Beide leitende Ärzte verfügen laut Bientzle über Erfahrungen in der Zusammenarbeit, etwa mit dem SC Sand, SV Linx, SV Sinzheim und TC Rot-Weiss Baden-Baden. Als "sehr positiv" bezeichnet Bientzle Gespräche mit den niedergelassenen Ärzten. "Sie sind sehr froh über das neue Angebot", ist sein Eindruck. Im Bereich der Aus- und Weiterbildung von Ärzten hätten die Universitäten Freiburg und Frankfurt Interesse bekundet, die Uni Konstanz habe bereits um eine Kooperation gebeten.

