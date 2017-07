Mit Freude, Eifer und Motivation

Gaggenau



Fahrschülerin in Unfall verwickelt Gaggenau (red) - Die eine hat erst kürzlich ihren Führerschein bekommen, die andere muss noch eine Weile warten, ehe sie alleine ein Auto steuern darf: In einen Unfall am Montag in Gaggenau waren eine 18-Jährige und eine 16-jährige Fahrschülerin verwickelt (Symbolfoto: dpa).