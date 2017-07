Damit dem Elektromotor nicht der Saft ausgeht Achern (red/aci) - E-Biker haben ab sofort die Möglichkeit, den Akku ihres Drahtesels am Rathaus in Achern aufzuladen. Im Beisein von Tourismusminister Guido Wolf (CDU) und dem CDU-Landtagsabgeordneten Willi Stächele wurde dort am Dienstag eine entsprechende Station in Betrieb genommen. Die Umsetzung erfolgte unter Regie der Stadt und des Energiewerks Ortenau (EWO). "Die Förderung von E-Bikes ist bestimmt für Einheimische wertvoll, sie ist aber auch ein wesentlicher Attraktivitätsfaktor für Gäste aus nah und fern. Deshalb ist der Standort in zentraler Lage und unmittelbar bei der Tourist-Info absolut perfekt", sagte Wolf. Stächele ergänzte: "E-Bikes begeistern die ältere Generation, und es kommen immer neue Fahrer hinzu, man muss zwar auch sportlich strampeln, aber wenn es steil wird, gibt es eine kleine Hilfe. Achern ist wieder mal vorbildlich." Monika Gaida, Leiterin der Tourist-Info Achern, bestätigte, dass Achern ein beliebtes Ziel bei Radtouristen sei. Tourenradler fragten in der Tourist-Info regelmäßig nach Unterkünften. Die Radler schätzten die Abwechslung von der Ebene und den leichten Anstiegen in den Weinbergen. Es sei optimal, wenn die Urlauber hier die Unterstützung durch den E-Antrieb nutzen können. "Umso mehr freut es uns, nun auch E-Bike-Ladestationen in unmittelbarer Nähe der Tourist-Info anbieten zu können; der Trend zum E-Bike ist ungebrochen und setzt sich auch im Tourismus fort", sagte Gaida. Die Ladestation ist mit abschließbaren Boxen ausgestattet und bietet für insgesamt sechs Akkus inklusive Helm und Ladekabel Platz. Mit einem einfachen Schlüssel-Pfandsystem kann die Box während des Ladevorgangs abgeschlossen werden. Die Federführung für die Umsetzung des Projektes hatte der Technische Werkleiter bei der Stadtverwaltung Achern, Ralf Volz. Die Gesamtkosten der Maßnahme betragen rund 16 000 Euro, so die Auskunft der Stadtverwaltung.

