Eine Stimmung wie im Café del Mar

Tropisch waren am Mittwochabend auch die Temperaturen. Um 22 Uhr zeigte das Thermometer noch 28 Grad an - genau richtig für die zweite Party des Jahres. "After Work am Brunnen" heißen die Zauberworte, die schon 2016 und am vergangenen Mittwoch den Stadtgarten um den Großherzog-Friedrich-Brunnen herum in eine Chill-Out-Oase verwandelten. Viele fröhliche Menschen, die den Sommer, das Leben und den Feierabend feiern - alles angereichert mit Musik, Drinks und Liegestühlen.

Wie immer hatten sich hunderte Menschen im Herzen der Stadt versammelt. Für Corina Bergmaier von der städtischen Wirtschaftsförderung wieder einmal Grund zum Strahlen. "Es kommen auch immer mehr junge Menschen direkt nach der Arbeit zu After-Work-Party", freute sich die Architektin.

DJ Maex schuf mit eleganten Chill-Beats und Lounge Musik für Café-del-Mar-Stimmung. Anschließend sorgte die zweite Gewinner-Gruppe des After-Work-Band-Contests für den passenden Soundtrack: "Down 'n Dirty" mit Boris Kühl (Bass), Kay Nerenz (Keyboard/Gesang), Eric Poth (Gitarre), Ingo Nowacki (Schlagzeug) und Isabelle Burkhardt (Gesang). Dass sich diese fünf Musiker zusammengefunden haben, ist schon etwas Besonderes, denn sie trennen knapp drei Generationen Altersunterschied. Trotzdem stimmen der Sound und die Chemie, erst recht, wenn dabei Hits aus den vergangenen 50 Jahren zum Leben erweckt werden.

Die Musiker zeigten sich begeistert von der Location. "Ausgesprochen super hier", erklärte Eric Poth, der sich an diesem Abend als hervorragender Gitarrist erweisen sollte. Auch Ingo Nowacki war von der Bühne, dem Brunnen und dem Publikum mehr als begeistert. Allerdings hatte er doch etwas zu bemängeln: "Die Parkplatzsituation hier in Bühl ist echt eine Katastrophe." Im Publikum feierte Unternehmer Axel Sator mit, der als Sponsor die Gage der Band übernahm. "Gerne unterstützen wir auch neue Talente, die hier aus der Region stammen", sagte er.

Hochstimmung herrschte ebenfalls am Getränkestand von "Schwarzwald Soul", einem kleinen Ladengeschäft in der Blumenstraße. Inhaberin Yvonne Meyer durfte nämlich am Mittwochmorgen ihr handwerkliches Geschick in der Fernsehsendung "ARD-Buffet" unter Beweis stellen. "Ich war furchtbar aufgeregt", gestand Meyer . "Aber es war großartig und hat mir sehr viel Spaß gemacht!" Dem derzeitigen Heimattrend entsprechend hatte sie Tannenduftkissen mit Schwarzwaldmotiv handgefertigt.