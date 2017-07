Wunsch nach Park zwischen Bühl und Ottersweier

Rastatt

Radler verletzt liegen gelassen Rastatt (red) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer am Mittwoch in Rastatt schwer verletzt worden. Doch der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Kreisel Im Steingerüst beobachtet haben (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (red) - Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Radfahrer am Mittwoch in Rastatt schwer verletzt worden. Doch der Pkw-Fahrer setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Kreisel Im Steingerüst beobachtet haben (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Berlin

U-Bahn-Treter zu Haft verurteilt Berlin (dpa) - Rund acht Monate nach einem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe ist der Täter zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Das Gericht sprach den 28-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Rund acht Monate nach einem brutalen Fußtritt gegen eine junge Frau auf einer Berliner U-Bahn-Treppe ist der Täter zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und elf Monaten verurteilt worden. Das Gericht sprach den 28-Jährigen wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig (Foto: dpa). » - Mehr