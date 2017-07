Knochenarbeit im Dienste der Kunst

Von Joachim Eiermann Bühl - Die erste Etappe des Projekts "Artothek - Mobile Skulpturen" ist geschafft. Sichtbares Zeugnis davon geben zwei große Steinskulpturen, die Anfang der Woche auf Initiative des Alternativen Kulturvereins (AKV) am Europaplatz aufgestellt wurden. Gestern Vormittag war Ausstellungseröffnung im Grünen. "Open Sky" ist die Sandsteinstele von Gabriele Müller-Nagler im Rasen vor dem Sparkassengebäude betitelt. Direkt auf dem Platz steht die Skulptur "Rowdy", geschaffen von Henning Schwarz. Beide Kunstschaffende leben und arbeiten in Bühl. Oberbürgermeister Hubert Schnurr erklärte in seiner Begrüßung, dass die Realisierung der beiden Kunstwerke vielen Beteiligten und Förderern zu verdanken sei, bemerkenswerterweise auch zwei Sponsoren aus der Nachbarstadt Achern. Eine Anschubfinanzierung leistete das Land mit Mitteln aus der Leader-Förderung. Die Zuwendung beträgt 9240 Euro, verteilt auf drei Jahre. "Was lange währt, wird endlich gut", erinnerte Bürgermeister Wolfgang Jokerst an die lange Zeit der Vorbereitung. Das Projekt sei auch Ausdruck dafür, "dass wir eine sehr lebendige Kunstszene in der Stadt haben." Jokerst verwies in diesem Zusammenhang auch auf die laufende Ausstellung mit Plakatkunst aus dem Elsass am Kirchplatz. Rolf Rohrbacher-Laskowski, Vorsitzender des AKV, dankte der Stadt für ihre Hilfestellung und den Sponsoren für deren "großzügiges bürgerschaftliches Engagement". Mit "sprudelndem Optimismus" habe der AKV das Projekt angegangen, blendete Rohrbacher-Laskowski zurück, doch habe es zunächst eines langwierigen Förderprozesses bedurft, bei dem die Geschäftsführerin des Leader-Büros, Antje Wurz, die Beteiligten "bestärkt und unermüdlich begleitet" habe. "Für uns ist heute ein besonderer Tag", unterstrich der AKV-Vorsitzende. Die beiden Künstler hätten zentnerweise Stein zu Kunst werden lassen: "Trotz des Einsatzes von Maschinen und Werkzeugen ist Steinbildhauerei auch heute noch Knochenarbeit", gab er zu bedenken Mit dem Natursteinwerk Baumann in Müllenbach sei der Idealfall eines Kooperationsbetriebs gefunden worden, der die Künstler mit seinen professionellen Möglichkeiten unterstützt habe. Rohrbacher-Laskowski erwähnte, dass die beiden nächsten Skulpturen bereits in Auftrag gegeben seien. Tätig werden in Runde zwei Manfred Emmenegger-Kanzler (Ottersweier) und Jörn Kausch (Rastatt). Die Fertigstellung und Aufstellung ihrer Werke ist noch 2017 geplant. Die Kunsthistorikerin Katrin Schwarz ging auf die Skulpturen ein, die mindestens ein Jahr an Ort und Stelle bleiben. "Open Sky" von Gabriele Müller-Nagler beschrieb sie als "Himmelsöffner", der mit seinen 13 Rundstäben aus Marmor den Blick zum Himmel lenke. Sie deutete die Skulptur als mystisches Medium, als Bote zwischen den Welten. Den "Rowdy" ihres Ehemannes Henning Schwarz assoziierte sie mit einem "jungen ungehobelten Kerl, der mit dem Skateboard über den Platz saust". Die Expertin lenkte den Blick darauf, dass diese Skulptur das technisch Machbare ausreizt: Der Klotz mit Rumpf und Beinen steht auf einem Steinbrett mit Rollen, Antje Wurz von der Leader-Geschäftsstelle erklärte, dass Kultur im ländlichen Raum maßgeblich zur Steigerung der Lebensqualität beitrage und für die Wohnortwahl entscheidend sein könne. Zur Kunst gesellte sich die Musik: Sebastian Nagler blies zwei Jazz-Standards auf dem Saxofon.

