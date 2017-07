Nachwuchs legt begeistert Hand an Ottersweier (red) - Den Spatenstich für die Erweiterung des katholischen Kindergartens St. Michael in Ottersweier legten ungewöhnlich junge "Bauarbeiter": Mit Begeisterung warf eine Gruppe von Kindern die Erde mit kleinen Spaten so wild in die Luft, dass es für die erwachsenen Anwesenden eine Freude war. Dazu zählten neben Bürgermeister Jürgen Pfetzer auch Architekt Georg Metzinger, Kindergartenleiterin Maria Hauns, die Gemeinderäte Georg Friedmann und Herta Finkbeiner-Schilling sowie die Geschäftsführerin der katholischen Verrechnungsstelle, Silke Haberstroh. Dass Pfetzer den "offiziellen Akt" dem örtlichen Nachwuchs übertragen hatte, macht Sinn, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Um das Wohl der Kindergartenkinder geht es bei diesem Großprojekt mit einem Kostenrahmen von 630000 Euro, das aufgrund seiner Dringlichkeit noch rückwirkend in den diesjährigen Haushalt aufgenommen wurde. "Im November 2016 wurde klar, dass der Ü3-Bereich - Kinder, die älter sind als drei Jahre - zum Herbst 2017 deutlich anwachsen würde und wir eine weitere Gruppe benötigen", blickte Pfetzer zurück. "Die Kapazitäten im bestehenden Gebäude sind jedoch ausgeschöpft. Wir mussten eine Möglichkeit suchen, neue Räume zu schaffen." Nach der Begehung des Kindergartens sowie der Präsentation verschiedener Varianten durch Architekt Georg Metzinger entschieden sich Verwaltung und Gemeinderat gemeinsam mit dem Kirchenträger, der katholischen Kirche, einhellig gegen eine "Container-Option". "Der Bedarf wird aller Voraussicht nach dauerhaft bestehen", begründet Pfetzer den Beschluss. Nicht etwa, weil die Zahl der Kinder drastisch steige, sondern aufgrund der heute intensiveren Betreuung: Oft seien beide Eltern berufstätig, das Gros der Kinder bleibe ganztägig in der Einrichtung. "Aus diesem Grund gibt es inzwischen auch den Mensabetrieb." Die Baumaßnahme startet mit der Aushebung einer Baugrube, um den künftigen Anbau zu unterkellern. Pfetzer: "Wir wollen für einen weiteren Anstieg des Bedarfs gewappnet sein." Der Anbau (Erdgeschoss samt teilausgebautem Keller) soll in jedem Fall den klar definierten Bedarf decken: Ein Gruppen-, ein Schlaf- und ein Speiseraum werden benötigt, ebenso Kindertoiletten, Besprechungsräume, ein Personalraum und Lagerräume. Laut Architekt Metzinger entsteht im Erdgeschoss eine Nutzfläche von 207 Quadratmetern, im Keller werden weitere 152 Quadratmeter zur Verfügung stehen. Mit den Bauarbeiten wurden Firmen aus der Region, teils auch aus Ottersweier beauftragt, wie Pfetzer betont. "Wir haben die Umsetzung mit den Handwerkern eng getaktet, weil wir im November in Betrieb gehen möchten." Angesichts der Dimensionen der Maßnahme ein ehrgeiziges Ziel, sagt Metzinger. Um es zu erreichen, müssten alle Rädchen ineinander greifen und bis zu einem gewissen Punkt auch die Witterungsverhältnisse stimmen. Dennoch hofft auch er auf eine Nutzungsübergabe zum 1. November.

