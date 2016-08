August-Schneider-Straße drei Wochen dicht

Wie Bürgermeister Michael Pfeiffer in einem Vor-Ort-Termin mit dem BT darlegte, sollen zum Beispiel im "Niemandsland" zwischen Bushaltestelle und Bahngleisen niedrige Hecken gepflanzt werden. Und auch "durch die Möblierung wird sich künftig ein anderes Bild ergeben als heute". Der Bürgermeister verweist darauf, dass unter anderem Ahornbäume zwischen den zu errichtenden abschließbaren Fahrradboxen und den Fahrradabstellplätzen gepflanzt werden. Im Bereich zwischen der Trafostation und dem Bahnübergang Friedrich-Ebert-Straße sind Obstbäume vorgesehen, voraussichtlich Apfelbäume.

Die Dächer der Fahrradboxen sollen begrünt werden. "Für das Kleinklima ein wichtiger Faktor", meint Bürgermeister Michael Pfeiffer. Das Regenwasser fließe von dort über eine Rinne in den Untergrund, nicht in die Kanalisation. Unter dem Strich werde es zwar im Vergleich zu früher eine etwas höhere Bodenversiegelung geben, aber ein großer Teil des auf der Pflasterfläche anfallenden Regenwassers werde nicht über die Kanalisation abgeleitet, sondern versickere am Rand der Pflasterung im Boden.

Vorgesehen ist in der August-Schneider-Straße, wie kürzlich im Gemeinderat dargelegt wurde, die Pflanzung von 88 Ahornbäumen und 17 Apfelbäumen. Geplant sind zwei Bauabschnitte: Zunächst soll im kommenden Winter die Straßenseite bepflanzt werden, die direkt neben der Bahn verläuft.

Von der Einmündung Schillerstraße bis zur Friedrich-Ebert-Straße werden 29 säulenförmige Ahornbäume der Sorte "Columnare" gesetzt. Von dort bis zur Trafostation wird ein zweireihiger Blütenhain mit Zier-Äpfeln gepflanzt. Man legt in diesem Abschnitt laut Verwaltung auf den Blüh- und Fruchtaspekt Wert. Als Unterpflanzung dient in beiden Teilen eine Blumenwiese. Acht "Columnare"-Hochstämme schließen an diesen Blütenhain an, der Ahorn wird auch in die Beete an der Stirnseite des Rathauses kommen. Halbschattenstauden dienen dort als Unterpflanzung.

Bis auf die Montage der Fahrradabstellanlagen sind die Arbeiten des ersten und zweiten Abschnitts zur Umgestaltung des Bahnhofvorplatzes mit Bushaltestelle in der August-Schneider-Straße nahezu fertig. Ab Montag, 22. August, bis voraussichtlich Freitag, 9. September, startet die beauftragte Firma laut Stadt die Arbeiten des dritten Abschnitts, indem sie Fahrbahn und Kanal der August-Schneider-Straße zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Bahnquerung (beim Bahnhof) saniert.

Hinsichtlich der Verkehrsführung ist Folgendes zu beachten:

Die August-Schneider-Straße ist während dieser Zeit zwischen dem Einmündungsbereich Friedrich-Ebert-Straße und der Bahnquerung voll ge-sperrt.

Fußgänger, die von der Friedrich-Ebert-Straße/Rathaus her in Richtung Bahnhof unterwegs sind, werden über den linken (westlichen) Gehweg der August-Schneider-Straße geführt.

Die Ersatzbushaltestellen verbleiben in der Hildastraße beim Hildaplatz.

Das Parkdeck der Sparkasse und das Bahnhofsgebäude sind weiterhin nur von der Theodor-Bergmann-Straße und der Bahnhofstraße her erreichbar.

Die provisorischen Taxistandplätze in der August-Schneider-Straße vor dem Bahnhof sind nur aus Richtung Theodor-Bergmann-Straße und Bahnhofstraße ansteuerbar; die Abfahrt erfolgt in Richtung Theodor-Bergmann-Straße.

Die Ampeln im Kreuzungsbereich August-Schneider-Straße/Friedrich-Ebert-Straße bleiben außer Betrieb.

Die Zufahrt zum Bahnhofsplatz erfolgt für Anlieger und Lieferdienste ausschließlich über Theodor-Bergmann-Straße und Bahnhofstraße, die Abfahrt nur in Richtung Theodor-Bergmann-Straße.