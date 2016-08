Touristinfo: neues Aushängeschild

Rastatt



Neuordnung am Schlosseingang Rastatt (sl) - Die Kasse des Residenzschlosses an der Herrenstraße soll mitsamt Schlossshop im kommenden Jahr in den Eingangsbereich des Wehrgeschichtlichen Museums verlegt werden. Auch die städtische Touristinfo zieht dort aus, das benachbarte Café soll Ende 2017 schließen (Foto: sl). » Weitersagen (sl) - Die Kasse des Residenzschlosses an der Herrenstraße soll mitsamt Schlossshop im kommenden Jahr in den Eingangsbereich des Wehrgeschichtlichen Museums verlegt werden. Auch die städtische Touristinfo zieht dort aus, das benachbarte Café soll Ende 2017 schließen (Foto: sl). » - Mehr