Tödliche Hatz auf eine Rehgeiß

Karlsruhe



Obduktion soll tödliche Attacke aufklären Karlsruhe (lsw) - Nach der tödlichen Attacke auf einen Familienvater in der Karlsruher Innenstadt soll eine Obduktion Klarheit über die Todesursache des Mannes bringen. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei bis spätestens Dienstag, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte (Symbolfoto: red). » Weitersagen (lsw) - Nach der tödlichen Attacke auf einen Familienvater in der Karlsruher Innenstadt soll eine Obduktion Klarheit über die Todesursache des Mannes bringen. Mit Ergebnissen rechnet die Polizei bis spätestens Dienstag, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte (Symbolfoto: red). » - Mehr