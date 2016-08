Auch Familien fühlen sich hier sehr wohl

Gaggenau - Eltern sitzen mit ihren Kindern auf der Liegewiese. Jungen und Mädchen nehmen sich an der Hand und springen zusammen ins Wasser. Auf Fußball- und Volleyballfeld jubeln Jung und Alt gemeinsam. Kay Bornemann, Vorsitzender des Schwimmbadvereins, verspricht nicht zu viel, wenn er vom Schwimmbad Sulzbach als "Familienbad" spricht.

"Dass man so viele Leute kennt, gibt einem Sicherheit" - Daniela Haitz spielt mit ihrem kleinen Sohn Jonas im Kinderbecken, während sich Tochter Laura im großen Becken aufhält. Obwohl Laura erst seit einem Jahr schwimmen kann, ist sich ihre Mutter sicher, dass ihr nichts passiert: Der Bademeister und die anderen Gäste kennen sich untereinander gut und geben aufeinander acht.

Das Sulzbacher Schwimmbad gehört der Stadt Gaggenau und wird vom Schwimmbadverein betrieben. Kay Bornemann ist seit wenigen Wochen Vorsitzender. Als sich der alte Vorstand auflöste, musste der gebürtige Hamburger nicht lange überlegen und übernahm den Vorsitz: Wie viele andere Badegäste schätzt er es sehr, ein Freibad direkt im Ort zu haben.

Neu ist auch Antonio Toscano. Er betreibt im Bad das italienische Restaurant "La Capannella". "Seine frischen Pizzen sind super!", lobt ihn Bornemann. Trotz durchwachsener Saison zeigt sich der Wirt bisher zufrieden und hat das ehrgeizige Ziel, sein Restaurant künftig im Sommer wie im Winter geöffnet zu haben.

"We love Sulzbach Schwimmbad"

Während Toscano für die Verpflegung der Gäste sorgt, sorgt sich Robert Sauer um deren Sicherheit im und ums Becken. "Für mich ist dieser Job ein Glücksfall - und dazu ist das Arbeiten noch sehr angenehm", erzählt der Fachangestellte für Bäderbetriebe. Ein Glücksfall, gleichzeitig für Sauer und für das Sulzbacher Schwimmbad. Sauer war im Waldseebad als Bademeister angestellt und durch das Unwetter zunächst ohne Arbeitsplatz. Zum selben Zeitpunkt war der Schwimmbadverein Sulzbach auf der Suche nach einer professionellen Betreuung. Unter der Woche hat Sauer die Aufsichtspflicht inne, am Wochenende obliegt diese mehreren Rettungsschwimmern des Vereins. Neben dem Becken, das 25 Meter breit und 35 Meter lang ist, und durch einen Steg in Schwimmer- und Nichtschwimmerbereich getrennt ist, überblickt er auch die Rasenfläche. Dort finden sich Beachvolleyballfeld, Fußballtor, Spielplatz und Tischtennisplatte.

"Klein, aber sehr, sehr fein": Simone Merkel und ihre Kinder Lorenz und Mareike genießen im Sulzbacher Schwimmbad vor allem die Ruhe, die Erreichbarkeit mit Rad und Fuß und die gegenseitige Rücksichtnahme. "We love Sulzbach Schwimmbad", pflichtet ihr Cousine Kristen aus San Diego (Kalifornien, USA) lachend bei. Kristen und ihre Töchter Lauren und Kendall besuchen in ihrem Sulzbach-Urlaub fast täglich das Bad und erzählen davon sogar in ihrer amerikanischen Heimat.

Die zwei Freundinnen Lucy und Marie kommen fröhlich die Treppe zum Schwimmerbecken herunter. "Hier macht es uns viel Spaß, weil man alle kennt", sagt Marie, und Lucy ergänzt: "Es ist toll, dass wir so etwas Großes im Ort haben, wo man sich mit Freunden treffen kann." Maries Bruder Ben brauchst nicht viele Worte, um zu beschreiben, was ihm am Bad am besten gefällt: "Alles!" Auch Marie und Bens Mutter Katja Becker zeigen sich zufrieden: "Man kann die Kinder ohne Bedenken alleine ins Bad lassen."

Ein Satz hat in Sulzbach Programm: "Wenn man mal drin ist, dann geht es." Gemeint ist damit das unbeheizte Becken, das im Durchschnitt eine Wassertemperatur von 20 Grad hat.

Über ihren "Treffpunkt für Jung und Alt" brauchen sich die Sulzbacher vorerst keine Sorgen machen: Kürzlich unterschrieb der Schwimmbadverein einen weiteren Zehn-Jahres-Vertrag mit der Stadt.

