Gefühlvolles Backen im "Murgtäler Backhiesel"

Gernsbach - Die erste Vereinsfusion nach der Gemeindereform war in Gernsbach die der beiden Obst- und Gartenbauvereine (OGV) Obertsrot (Gründungsjahr 1931) und Hilpertsau (Gründungsjahr 1935). 1974 schloss man sich zusammen. Neben einigen sichtbaren Erfolgen bei Blumenschmuck-Wettbewerben und in der Landschaftspflege war die Brauchtumspflege ein erklärtes Ziel der Vereinsarbeit. So entstand 1984 bis 1986 auf der ehemaligen Bauschuttdeponie an der Einmündung des Reichenbachs in die Murg ein begrünter Festplatz und darauf ein Backhäusle, in dem seit nunmehr 30 Jahren Brot gebacken wird.

Vor 20 Jahren kam noch eine Gerätehütte hinzu. Diese runden Geburtstage nimmt der OGV Obertsrot-Hilpertsau am kommenden Sonntag zum Anlass, auf seinem Vereinsgelände groß zu feiern (siehe zum Thema). Das "Murgtäler Backhiesel" ist vor drei Jahrzehnten jenen kleinen Nebengebäuden naturgetreu nachgebildet worden, die früher dutzendfach in beiden ehemaligen Dörfern zum Ortsbild gehörten. In Privatbesitz gibt es in Obertsrot heute noch einen solchen Backofen im Haus von Franz Dörrer, der bei den beliebten Ortsrundgängen von Hubert Götz auch regelmäßig als Zeugnis vergangener Tage angesteuert wird. In Hilpertsau hat Harald Strobel noch ein Exemplar auf seinem Anwesen, wie Ortsvorsteher Walter Schmeiser im BT-Gespräch ergänzt. Ansonsten sind die Backöfen, die früher für viele Häuser so wichtig waren, weitestgehend dem Hofausbau oder Parkplätzen gewichen.

Die Idee, ein solches Bauwerk nach historischem Vorbild auf dem Vereinsgelände in Hilpertsau zu errichten, kam bei einem OGV-Ausflug nach Titisee im Jahr 1984 zustande, erinnern sich Vorsitzender Walter Schmeiser und sein Stellvertreter Walter Schmitt: "Das ist alles in Eigenarbeit erstellt worden", blicken sie voller Stolz auf den schmucken Backofen und auf den danebenstehenden mobilen Ofen, der im Jahr 1992 speziell für das Backen von Flammkuchen gebaut worden ist. "Bei Groß und Klein beliebt sind seither die Produkte, die in den beiden Öfen erzeugt werden", sagen die Vereinsoberen und erinnern an die Einsätze beim Gernsbacher Altstadtfest oder bei den Schwimmbadfesten in Obertsrot sowie zu zahlreichen privaten Anlässen.

Schicke Vereinsanlage auf altem Schuttplatz

Maßgeblichen Anteil am Bau des Holzbackofens (1986) und/oder des Geräteschuppens (1996) hatten die Mitglieder Ferdinand Dörrer, Rudolf Koch, Robert Weiler, Alois Götz, Alfred Götz, Sandor Bogos, Hubert Gasthauer, Friedrich Holzapfel, Wendelin Weiler, Bernhard Großmann, Horst Metz, Engelbert Siebert, Alfons Schäfer, Hubert Dresel, Waldemar Fliegauf, Richard Weiler und Erich Kalmbacher.

50 Brote zu je 500 Gramm passen in den von Buchenholz aufgeheizten Backraum des "Murgtäler Backhiesels", rund 200 Grad wird es im Inneren des Häuschens heiß, erklären die Experten. Erst kommt das Holz rein, dann raus; denn erst wenn die Schamottsteine im Inneren komplett weiß sind, ist der Ofen ausreichend aufgeheizt, so dass der Teig in die glühende Hitze kann. Nach dem Einschieben der Brotlaibe dauert es (je nach Größe) rund eine Dreiviertelstunde, bis man die fertigen Laibe herausziehen kann.

"Aber ganz so einfach, wie es klingt, ist das Brotbacken darin nicht", betont Schmeiser. Und OGV-Beisitzer Willi Stößer ergänzt: "Dafür muss man schon ein Gefühl haben." Wer sich dafür interessiert, der kann den fleißigen Bäckern beim Fest am kommenden Sonntag über die Schultern schauen - und das leckere Brot natürlich auch verkosten, genauso wie den Flammkuchen, der im mobilen Ofen gemacht wird.

Beim OGV Obertsrot-Hilpertsau ist man stolz auf seine Vereinsanlage, die von mehreren Platanen angenehm beschattet wird. Mitte der 90er Jahre ist der alte, einst abschüssige Schuttplatz aufgeschüttet worden. Seither wird das Gelände, das sich im Eigentum der Stadt Gernsbach befindet, vom OGV gehegt und gepflegt. "Es ist ein toller Platz", findet Ortsvorsteher Schmeiser, auch weil man vom Festplatz der Vereinsgemeinschaft nebenan Strom und Wasser beziehen sowie die dortige Toilettenanlage nutzen kann.

Der Obst- und Gartenbauverein Obertsrot-Hilpertsau möchte mit seinen Angeboten auch vermehrt junge Leute ansprechen und seine Aktivitäten künftig in folgende vier Bereiche gliedern, wie die Vorstandschaft ankündigt: Brot backen, Obstbau, Garten und Brauchtum. Sein Engagement in der örtlichen Naturparkschule ist dafür ein wichtiger Bestandteil. Für den Aufbau des Fests am Sonntag (insbesondere Zelte und Garnituren stellen) sind am Samstag ab 10 Uhr Helfer sehr willkommen, betonen die Vorstandsmitglieder.