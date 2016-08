"Eins der herrlichsten Thäler"

Murgtal - Durch die Begegnung des Grafen Desfours de Mont mit dem Amtmann Dr. Ernst Ludwig Posselt ist dessen Beschreibung des Murgtals auch nach 225 Jahren erhalten; und die Skizzen - vermutlich von ihm - ermöglichen heute noch einen Blick in das Murgtal Ende des 18. Jahrhunderts. In seinem Tagebuch hatte es sich Graf Desfours de Mont, seinerzeit "Rittmeister in K. K. österreichschen Diensten", nach eigenen Aussagen zur Aufgabe gemacht, in einer Reihe von Briefen, "alles, dessen ich Augenzeug war, oder wovon ich bestimmte Nachrichten erhalten konnte, treu der Wahrheit" niederzuschreiben.

Historisches

Am 9. Juli 1794 hält der Graf in einem solchen Brief fest: "Wegen geänderten Dislozirung unsrer diesseits des Rheins in Winterquartieren verlegten Truppen, rückten wir schon am 3ten Jenner von Forchheim, woher ich Dir meinen letzten Brief schrieb, nach Maltsch, einem Dorfe am Gebirge zwischen Etlingen und Rastadt, am 9ten nach Rothenfels an der Murg, der Staab des Regiments nach Gagenau, wo wir bis Mai der benöthigten Ruhe genossen, wo Mann und Pferd sich erholten. Das Thal, so die Murg durchschlängelt, derer Bett eine natürliche Allee hoher Papeln bezeichnet zu haben scheint, ist durch waldige Gebirge mittlerer Höhe ziemlich eng gebildet, es hängt in selben Dorf an Dorf, Mühlen an Gärten und Gartenhäusern, eine gute Straße führt durch selbes am rechten Ufer des Flusses, und so war es troz der rauhen Jahreszeit doch so belebt, so angenehm, daß es im Sommer eins der herrlichsten Thäler sein muß, die man sich denken kann.

Gernsbach - "wie in Misslaune hingeworfen"

Auch gewinnt es am äußerlichen Ansehen sowohl als innern Werth durch die Glashütte und den Eisenhammer in Gaggenau, und die beträchtlichen Holzniederlagen an beiden Ufern der Murg. Anderthalb Stunden nach Rothenfels aufwärts im Thale liegt das kleine Städtchen Gernsbach, wo ich das Vergnügen hatte, den durch mehrere Schriften schon berühmten Doktor Posselt kennen zu lernen, und von ihm, weil er mein Wohlgefallen an diesem herrlichen Thale bemerkte, mit einem Manuskripte beschenkt zu werden, das ich, Dich mit den Schönheiten und Vorzügen dieser Gegend genauer bekannt zu machen, hier abschriftlich beirücke; wie auch dreizehn Skizen von Ansichten, die in diesem Thale und seiner Nähe flüchtig aufgenommen wurden, hier beilege."

Posselt hatte im Mai 1791 geschrieben: "Nun endlich ist die Jahreszeit, worin sich das Murg-Thal in seiner ganzen mit Recht gerühmten Schönheit zeigt. Selbst das einsame, wie in einer Misslaune an den Fuß steiler Wald- und Felsenberge hingeworfene Gernsbach, das im Winter, in den kurzen und trüben Tagen des Dezembers, manchmal so ziemlich die Miene hat, nah am Pol zu liegen, erheitert sich izt und behauptet wieder seinen Rang im Süden."