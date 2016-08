"So etwas hat es in Gernsbach noch nie gegeben"

Gernsbach - "Hier entsteht ein Wirtshaus mit selbst gebrautem Bier und weiteren tollen Ideen." Diese Aufschrift eines Fensters im Erdgeschoss des Kelterhochhauses macht neugierig. Die Neugier steigt sogar, wenn Gastronom Rolf Zimmermann durch die Baustelle des ehemaligen Lebensmittelmarkts führt und zeigt, wie es Ende November/Anfang Dezember darin aussehen soll, wenn die ersten Gäste kommen.

"So etwas hat es in Gernsbach noch nie gegeben", sagt "Zimbo", wie ihn seine Kumpels nennen: "Ich bin überzeugt, das wird ein Knaller", freut er sich auf die Eröffnung Ende des Jahres. Bis dahin wartet allerdings noch jede Menge Arbeit auf den Gastronom. "Ich bin jeden Tag zehn Stunden hier", betont Zimmermann, der mit Hochdruck an der Realisierung seines neusten Projekts arbeitet. Nachfragen, wie lange es noch dauert bis zur Eröffnung, ereilten ihn täglich, das Interesse sei enorm.

Pläne, das gastronomische Angebot im Bereich Innenstadt-Mitte zu erweitern, hat "Zimbo" schon lange. Als er im August 2015 den alten Netto-Markt im Kelterhochhaus gekauft hatte, ging er sofort an die Umsetzung. Es gab noch einige kommunalpolitische und verwaltungstechnische Hürden zu umschiffen, bevor er im März dieses Jahres so richtig loslegen konnte. Seither sind im Erdgeschoss des markanten Gebäudes Gottlieb-Klumpp-Straße 12 die Handwerker im Einsatz, schließlich müssen die kompletten Räumlichkeiten runderneuert und mit attraktivem Mobiliar ausgestattet werden. Viel wird in Eigenarbeit gestemmt, auch die Familie hilft fleißig mit, freut sich Zimmermann. So hat etwa sein Schwiegersohn Alexander Möhrmann als Architekt die komplette Bauplanung übernommen.

Entstehen sollen ein Wirtshaus mit zirka 150 Quadratmetern Fläche und ein rund 60 Quadratmeter großes Eiscafé - keine Eisdiele, wie Zimmermann betont. Schließlich wolle er dem nahe gelegenen "Rizzardini" keine Konkurrenz machen. In seinem Eiscafé, das ganzjährig geöffnet haben wird, sollen auch Nischenprodukte wie frisch gepresste Säfte oder selbst gebackene Croissants und Brezeln in verschiedenen Variationen angeboten werden. "Das genaue Programm muss ich im Detail noch zusammenstellen", erklärt "Zimbo".

Neue Arbeitsplätze in Service und Küche

Selbiges gelte für das Wirtshaus, das komplett in massiver Eiche eingerichtet wird. Bestandteil der großen Theke sind zum Beispiel mehrere Eichenstämme, die aus dem Loffenauer Wald stammen. Moos-Paneelen an der Wand sollen für zusätzliches "Wald-Feeling" im Wirtshaus sorgen, in dem bis zu 80 Sitzplätze inklusive eines großen Stammtischs vorgesehen sind. Hinzu kommen 30 Sitzplätze, die beiden Lokalen auf der überdachten Terrasse zur Verfügung stehen. Als besonderes Bonbon wird im Wirtshaus selbst gebrautes Bier verkauft, wie Zimmermann ankündigt. Über den Lautenbacher Bierbrauer Holger Wunsch, der Verkaufsleiter bei Hoepfner ist, bekommt "Zimbo" eine eigene Rezeptur, "eine Marke, die es sonst nirgends gibt", wie er betont. Wie das Bier heißen wird, will er aber noch nicht verraten.

Unterdessen läuft bei dem Gastronom die Suche nach weiterem Personal. Bis zu 20 Arbeitsplätze - im Service und in der Küche - werden die beiden neuen Lokale im Kelterhochhaus nach Gernsbach bringen. Im Gegensatz zur Sportsbar "Café Z", das Zimmermann auf der anderen Seite im Kelterhochhaus mit unverändertem Konzept weiter betreibt, sind sowohl das neue Eiscafé als auch das Wirtshaus Nichtraucherlokale. Beide verfügen zudem über einen barrierefreien Zugang.

Das Wirtshaus, das auch einen "Straßenverkauf" kleinerer Speisen und Getränke in Richtung Gottlieb-Klumpp-Straße anbieten wird, will Zimmermann zudem für private Anlässe, für Firmen-Weihnachtsfeiern oder Ähnliches vermieten. Es soll zwar mit einer Großleinwand ausgestattet werden, regelmäßige Fußballübertragungen soll es vorerst aber nicht geben, "nur zu besonderen Events wie Champions League-Endspielen, WM oder EM", kündigt "Zimbo" an. Er ist vom Erfolg seines neuen Konzepts überzeugt, vor allem wegen der "optimalen Anbindung an die Stadtbahn", wie er sagt: "Wenn sich das erst mal rumgesprochen hat, zieht das sicher auch viele Gäste von auswärts nach Gernsbach."