Was mit der Flößerei begann Von Walter Wörner Weisenbach/Gernsbach - Es war das Jahr 1716, als es den Murgschiffer Johann Georg Katz von Pforzheim nach Gernsbach zog, um das Holz aus dem Schwarzwald auf der Murg zu flößen. Da er wusste, welches Potenzial hinter der Weiterverarbeitung des eigenen Holzes steckte, erwarb er 1757 in Gernsbach ein Sägewerk. Als Johann Georg Katz 1773 starb, war er einer der führenden Murgschiffer. Sein Sohn aus zweiter Ehe, Johann Casimir Katz, übernahm das Geschäft seines Vaters, der es wiederum an seine Nachkommen weitergab. Johann Georg Katz begründete damit im Jahr 1716 die Firmengeschichte der heutigen Unternehmensgruppe Katz. Seit jener Zeit bahnt sich das Unternehmen seinen Weg und kann somit in diesem Jahr auf das 300-jährige Bestehen zurückblicken. In drei Jahrhunderten galt es, nicht nur ruhige Gewässer, sondern auch manche Untiefe oder Stromschnelle zu überwinden. Neben dem Wasser blieb der Rohstoff "Holz aus dem Schwarzwald" eine wichtige Konstante in der Firmengeschichte. Holz bestimmte Art und Umfang der Geschäftstätigkeit und führte das Unternehmen auch auf neue Wege, vom Handel über die Sägerei zur Imprägnierung und zur Pappenfabrikation. Das 19. Jahrhundert brachte für das Unternehmen revolutionäre Umwälzungen mit sich. Der Bau von Eisenbahnlinien sowie der Ausbau des Telefon- und Stromnetzes lösten einen hohen Bedarf an Holzschwellen und Holzmasten aus. Zwei Männer sind zu jener Zeit maßgeblich am Erfolg des Unternehmens beteiligt: Casimir Rudolf Katz und nach ihm sein Sohn Casimir Otto Katz. Unter der Leitung von Casimir Rudolf Katz wächst das Unternehmen auf 18 Werke in Süddeutschland an. Darunter auch die Gemeindesäge Weisenbach, die er 1846 kaufte und an deren Standort auch heute noch die Hauptverwaltung der Katz-Gruppe ist. Das von Casimir Rudolf Katz eingeführte Kyan-Verfahren zur Imprägnierung von Holz war mitverantwortlich für das Wachstum der Firma. Als Erster in Deutschland lässt er 1858/59 einen Imprägnier-Trog im Werk Gernsbach aufstellen. Casimir Rudolf Katz hatte aber noch größere Pläne, er wollte im Murgtal Papier produzieren. 1852 gründete er hierfür mit einem befreundeten Holzhändler die Firma Katz & Klumpp. Seinen Plan konnte Casimir Rudolf Katz aber nicht mehr verwirklichen, da er am 10. März 1880 an den Folgen einer Lungenentzündung verstarb. Sein Sohn Casimir Otto Katz schaffte es im Zuge der Erbschaftsregelung nur, die Werke in Gernsbach, Weisenbach und Hilpertsau zu erhalten. Erste Holzschleiferei im Murgtal Schon bald nach der Übernahme verfolgte er die Vision seines Vaters weiter. 1883 lässt er in der Belzermühle in Weisenbach die erste Holzschleiferei des Murgtals errichten. Dort und in den zwei folgenden Holzschleifereien von Katz im Murgtal lässt er aus den Holzresten der Masten- und Schwellenproduktion Holzschliff produzieren. Der Erfolg ermöglichte 1896 auch den Kauf der Erlenmühle in Weisenbach, die heute noch im Besitz der Katz-Gruppe ist und in den vergangenen Monaten ökologisch und ökonomisch umfassend saniert wurde.





