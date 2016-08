Image der Motorradfahrer hat sich deutlich verbessert Von Elke Rohwer Gaggenau - Die Ottenauer Motorradfreunde blicken auf ihre 40-jährige Vereinsgeschichte zurück. Das möchten sie mit der Bevölkerung, Freunden und Bekannten feiern mit einem zweitägigen Fest am 1. und 2. Oktober in der Merkurhalle in Ottenau. "Am Samstagnachmittag veranstalten wir eine Murgtalausfahrt. Bei der Party am Abend wird die Band ,Sonrise' die Bühne rocken. Am Sonntag geht es weiter mit einem bayerischen Frühschoppen, der vom Musikverein Ottenau musikalisch umrahmt wird", kündigt Paul Riedinger, Präsident der Motorradfreunde, an. Derzeit besteht der Verein aus 84 Mitgliedern. Den "harten Kern" bilden 45 Aktive, die regelmäßig an den Vereinsaktivitäten teilnehmen. So unternehmen die Motorradfreunde jedes Jahr eine Alpentour und legen dabei zwischen 2000 und 4500 Kilometer zurück. "Bei unseren Touren steht nicht die Schnelligkeit im Vordergrund, sondern der Spaß. Jeder fährt so, wie er kann. Zwischendurch sammeln wir uns immer wieder", sagt Karl Heinz Rahner. Alle zwei Wochen treffen sich die Motorradfreunde zum Stammtisch. Interessierte können sich bei Paul Riedinger melden, (0172) 7356667. "Bei uns sind alle Arten von Maschinen willkommen, egal ob Chopper, Rennmaschine, Enduro oder Straßenmaschine", betont der Präsident. Innerhalb des Vereins gibt es außerdem eine Rennsportabteilung. Ein Teil der Mitglieder nimmt regelmäßig an sogenannten Classic Motorrad Rennen teil. In der Werkstatt des Vereins in Gernsbach wird an den Maschinen geschraubt. Man hilft sich gegenseitig mit Rat und Tat. Seinen Ursprung hat der Verein im ehemaligen Gasthaus "Augustiner" in Ottenau. "Dort gab es 1976 eine lose Zusammenkunft von Motorradfahrern, die in einer Bierlaune den Entschluss gefasst hatten, einen Verein zu gründen", schildert Peter Six. Über den Vereinsnamen musste nicht lange diskutiert werden, "Ottenauer Motorradfreunde" spricht für sich. Der eine oder andere kann sich auch noch gut an das erste Vereinsfest erinnern, 1978 vor dem "Schützenhaus" in Ottenau. "Die 1970er Jahre waren auch in der Motorradszene eine spannende Zeit, eine Zeit des Aufbruchs und der technischen Neuerungen. Die ,Japaner' kamen auf, etwa die Z900 Kawasaki, die Honda CB750 Four, die 750er Suzuki, aber auch bei BMW wurde die Neuzeit eingeläutet", erinnert sich Six. "Das Image der Motorradfahrer hat sich deutlich verbessert. Wurde man damals noch schräg angeschaut, steht heute oft zu lesen ,Bikers welcome' (Motorradfahrer sind willkommen)." Mitte bis Ende der 1990er Jahre wurde es still um die Ottenauer Motorradfreunde. Die meisten Mitglieder waren durch Beruf und Familie gefordert und fanden nicht mehr die Zeit für ein aktives Vereinsleben. "Irgendwann fand sich der harte Kern wieder zusammen. Mittlerweile haben wir Mitglieder im Raum Rastatt, Karlsruhe, Baden-Baden und Freiburg", sagt Paul Riedinger. Bei schönem Wetter trifft man sich auch mal zu spontanen Ausfahrten. Bei allem Fahrspaß ist den Motorradfreunden der gegenseitige Respekt aller Verkehrsteilnehmer wichtig. Erinnerungen verbinden die Mitglieder mit den zahlreichen Motorradtreffen. Der Ort Aix-le-Bains in der französischen Region Rhone-Alpes hat für die Ottenauer besondere Bedeutung. "Dort haben wir Mitglieder des Motorradclubs ,Caid's Moto Club Machecoul' aus Nantes kennengelernt, mit denen wir bis heute im Kontakt stehen", sagt Peter Six. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





