"Ein Juwel vor der Haustür"

Von Nina Ernst Gernsbach - Schöner könnte ein Urlaubstag kaum beginnen: Man sitzt im Schatten auf einer Sonnenterrasse, vor sich hat man eine heiße Tasse Kaffee und ein leckeres Brötchen, vom Personal wird man aufmerksam und freundlich bekümmert, man genießt eine herrliche Aussicht, im Hintergrund hört man das Rauschen eines Bachs, und das verlockende Nass zum Schwimmen ist zum Greifen nah: herrlicher (Urlaubs-) Alltag im Reichentaler Schwimmbad im Grünen. Jeden Morgen bereitet Claudia Wieland für ihre Gäste auf Anmeldung ein Frühstück zu. "Manchmal sitzt morgens die ganze Terrasse voll", freut sich Bernhard Wieland. Seit 2000 ist das "Bad in Familienhand", wie er sagt: Während Bernhard Wieland als Bademeister das Sagen hat, kümmert sich seine Frau Claudia um den Kiosk, zu dem auch das tägliche Frühstück gehört. Von den Badegästen gibt es für die beiden nur Lob: "Familie Wieland macht ihren Job mit ganz viel Herzblut und gewissenhaft!" Schon die Fahrt nach Reichental ist etwas Besonderes. Das Dorf liegt eingerahmt von saftigen Wiesen, hohen Bergen und vielen Heuhütten - idyllisch. Mit dem Schwimmbad ist es nicht anders. Weit über die Reichentaler Kirche hinweg reicht der Blick, in der anderen Richtung sieht man die Orgelfelsen, rundherum stehen auf grünen Wiesen die bekannten Heuhütten und der Reichenbach plätschert durch das Bad. Lässt man den Blick von der Straße, die zum Kaltenbronn führt, schweifen, bleibt dieser am Bad hängen. "Plötzlich habe ich von der Straße aus etwas Blaues aufblitzen sehen": Roland Löw beschreibt sein Erlebnis, das ihn ins Reichentaler Schwimmbad führte. Für ihn war dieser "Zufall ein Volltreffer": Jedes Jahr macht der Renninger (bei Leonberg) Urlaub in der Gegend - und bei sonnigem Wetter ist er täglich im Bad anzutreffen. Ähnlich erging es Rosemarie und Karl-Friedrich Warnecke. Auf einer Wandertour hat das Ehepaar aus Karlsruhe das Bad entdeckt. Zwar sei die Anfahrt oft beschwerlich, aber "das Bad ist es uns seit fast 20 Jahren Wert", erzählt Rosemarie Warnecke lächelnd. Nicht nur Gäste von weit weg finden den Weg ins Bad. Für Nicola Wörner ist es ein "Juwel vor der Haustür", und Helena Schiel fühlt sich dort "wie im Urlaub". Warum? Da sind sich alle Gäste einig: freundliche Atmosphäre, gepflegte Flächen, traumhafte Landschaft - und leckere Kuchen. Täglich selbst gebacken, das verstehe sich für Familie Wieland von selbst. Über die gute Wasserqualität freuen sich Rosemarie Mutschler und Roland Löw: "Das Wasser ist butterweich." Asymmetrisch verläuft das große Becken: An der breitesten Seite sind zwei 25-Meter-Bahnen mit zwei Metern Tiefe ausgewiesen, über Tiefen von 1,85 über 1,35 und 0,85 Meter läuft es fast spitz zu. Kleinkinder können sich im Planschbecken mit Wasserpilz und auf zwei Wipptieren vergnügen. Für Jedermann gibt es eine Tischtennisplatte. Schwimmtiere und -gurte werden kostenlos verliehen. Auf der Liegewiese spenden zwei große Eichen viel Schatten. Beheizt wird das Bad über eine große Solaranlage, die eine Wasserdurchschnittstemperatur von 25 Grad schafft. Das Reichentaler Schwimmbad ist ein städtisches Bad. 2002 gründete sich der Förderverein. Stolz erklärt Bernhard Wieland, selbst Mitglied, dass der Förderverein versuche, jedes Jahr etwas zu erneuern. Durch Vereinsinitiative sind unter anderem Volleyball- und Fußballfeld entstanden, ein Erste-Hilfe-Raum eingerichtet und eine Heuhütte zum Liegestuhllager umgebaut worden. Das Schwimmbadfest und andere Veranstaltungen werden ebenfalls vom Verein organisiert. Vielleicht zählt zu den Neuerungen auch bald eine Sauna: Ein Traum, den sich Bademeister Wieland liebend gern erfüllen möchte. Und dann würde sich Nicola Wörner wohl endgültig wie im "Ferienclub" fühlen. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





