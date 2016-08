"Pumpernickelpass" heiß begehrt

Von Raimund Götz Forbach - Mit dem "Pumpernickelpass" ist den Ziegenfreunden und dem Obst- und Gartenbauverein Bermersbach ein großer Wurf gelungen. Die Veranstalter hatten im Vorfeld alle Werbemöglichkeiten genutzt, und so machten sich am Samstag fast 200 Wanderer auf den Weg. Der Pass war nicht nur die Eintrittskarte für drei wählbare Touren, er erlaubte dem Spaziergänger auch, mit dem dazugehörenden Probierglas an den Stationen lokale Most-, Schnaps- und Likör-Spezialitäten zu kosten. Für die unter 18-Jährigen gab es natürlich alkoholfreie Getränke. Schon eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn des Wandererlebnisses standen die ersten Gäste beim Ausgangspunkt am Bermersbacher Rathaus an, um sich mit dem "Pumpernickelpass" ausstatten zu lassen. Das aus Mitgliedern beider Vereine bestehende Organisationsteam hatte sich für die "Pumpernickeltour" drei abwechslungsreiche und schöne Strecken ausgedacht und eindeutig beschildert. Für Gruppen mit Kinderwagen bot sich Tour "Eins" an, die über den Glücksweg zur Mühle des Heimatvereins und zum Gierstein-Hock des Obst- und Gartenbauvereins führte. Mit rund vier Kilometer und 150 Höhenmeter war diese Strecke am leichtesten zu bewältigen. Die Wegstrecken zwei und drei brachten die Wanderer zum Ziegenstall, wo ein schmackhaftes Menü und eben die lokalen Getränkespezialitäten für die Hungrigen und Durstigen geboten wurden. Nebenbei konnten bei der ersten Station auch die Ziegen gestreichelt werden. Für die sieben Kilometer lange Strecke war wie für Tour drei festes Schuhwerk erforderlich. Sie lotste die Wanderer über die Schutzhütte am Glücksweg zu den Bermersbacher Wasserfällen, zur Mühle und dann zum Hock bei den Giersteinen. Wie die Wegstrecke zwei machte die dritte Tour am Ziegenstall Halt, um dann vorbei an Schutzhütte und Mühle nach acht Kilometern beim Hock zu enden. Bei diesen beiden Touren waren rund 200 Höhenmeter zu meistern. Die beteiligten Vereine hatten sich bestens auf die Wanderfreunde vorbereitet, und an den Stationen wurde das Most und Beerenwein-Angebot gerne angenommen. Nicht nur kulinarisch waren die Wegstrecken ein Erlebnis, das "Dorf an der Sonne" präsentierte sich bei dieser Veranstaltung auch als Wanderparadies, das für den Naturfreund attraktive Wege bietet. Konnten sich die meisten Wanderer noch bei idealem Wetter auf den Weg machen, musste am Nachmittag doch noch die Regenkleidung ausgepackt werden. Dem Spaß am Wandererlebnis tat der leichte Regen allerdings keinen Abbruch, denn der Obst- und Gartenbauverein Bermersbach hatte bei den Giersteinen mit Zelten und einer reichhaltigen Vesperkarte für einen trockenen und gemütlichen Abschluss gesorgt.





