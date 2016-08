Murgtäler "Girlgroup" im musikalisch-lyrischen Weltreisefieber Von Margrit Haller-Reif Forbach - "Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was verzählen", das wusste schon Matthias Claudius. Wenn drei jung gebliebene Senoras mit der Unternehmungslust von unbekümmerten "Sen!oritas" zum "Sommer-Reise-Spektakel" einladen, ist kurzweiliges Vergnügen angesagt. Denn die wohl älteste Murgtäler Girlgroup infizierte die Mitreisenden bei ihrem Auftritt in Langenbrand gründlich mit ihrem musikalisch-lyrischen Weltreisefieber. Das neue Programm der "Sen!oritas" ist (wie) maßgeschneidert für das Gemeinschaftsprojekt "Forbach lebt Kultur". Hier tanzen Musik und Texte und Tastengefühl fröhlich Ringelreihen, zwinkert aber auch immer wieder Lokalkolorit hinein ins Programm. Dank der Talente von Margot Trawka, Katharina Vogt und Lenchen Kneisch verbinden sich erzählerische Komik mit Schlagerseligkeit und Tastenfeingefühl zu einem unterhaltsamen Reigen. Obgleich sie nicht unterschiedlicher sein könnten, passen die "Sen!oritas" doch wunderbar zueinander. Frontfrau ist zweifelsohne Katharina Vogt, "die Dame von Welt mit dem Monsterkoffer" und gleichzeitig das "Küken" im Trio-Verbund. Den Koffer benötigt sie tatsächlich für einen Teil der knallbunten, ländertypischen Requisiten. Für eine "Grazie" indes ist sie ziemlich hemmungslos, ein temperamentgeladenes Vollweib mit Mut zur Überzeichnung. Dem Quer-durch-die-Welt-Kaleidoskop aus Schlagern, Pop-Hits und Operettenanleihen verleiht sie mit ihrem klangvollen, wandelbaren Sopran individuelles, farbenreiches Gewicht. Klamauk wird nicht ausgespart, aber in gut verträglichen Dosen verabreicht und durch viel Ironie mehr als wettgemacht. Braucht es eine Frau mit Humor in allen Lebenslagen und Schalk in Stimme und Ausdruck, ist Margot Trawka die richtige Besetzung. Ihre Textauswahl von Wilhelm Busch, Ringelnatz, Eugen Roth bis hin zu Heinz Erhardt, Heinrich Heine und Mark Twain stimmt trefflich auf die Reiseziele ein. Auch lässt sich die sächsisch-badische Autorin und Geschichtenerzählerin auf (fast) jeden Spaßimpuls von "Sen!orita" Katharina ein. Eine perfekte Ergänzung am Piano ist Lenchen Kneisch. Sie erfüllt ihre Rolle als Ruhepol einerseits und musikalischer Motor andererseits mit Gespür für Nuancen und die Klangmentalität der Evergreens aus aller Herren Ländern. Und lässt bei Bedarf die humorvollen Sprenkel leichthändig aus den schwarz-weißen Tasten perlen. Die Freude am Miteinander drücken die "Sen!oritas" auch anhand verschiedener Kostüme und passender Requisiten aus. So stattet das muntere Trio die musikalischen Reiseziele auch optisch mit dem Flair der jeweiligen Länder aus. Da fehlt das "knallrote Gummiboot" ebenso wenig wie der "Itsy Bitsy Teenie Weenie Honolulu Strandbikini". Nicht zu vergessen die "extra scharfe" Schwimmweste für den Segeltörn nach Griechenland. "Keine Sterne in Athen", zumindest laut Stephan Remmler, erwarten sie dort, dafür aber die weltbekannten "weißen Rosen". Von Spanien geht es direkt in den "Heißen Sand" Afrikas, in den zuvor die entzückende "Geschichte vom Regenmantel" mit Sonnenstich gepurzelt war. Quer durch Europa und darüber hinaus führt die musikalisch-literarische Reise und das bei jeder Wetterlage. In England ist diese bekanntlich durchwachsen von Nebel und Regenschauern, doch der Beatles-Hit "Yesterday" machte potenziellen trüben Gedanken ordentlich Beine. In "Bella Italia" frönten die "Sen!oritas" ganz im Stile der 60er-Jahre-Mode diversen mediterranen Genüssen. Darunter ein schmelzzartes "Volare", gefolgt vom "Capri-Fischer" und den prosaischen Momentaufnahmen von Florenz und Venedig. Mühelos übertrugen sie ihre gute Laune auf die "lieben Mitreisenden", die manchen Evergreen hingebungsvoll oder aus voller Kehle mitsangen. Gemeinsam schwelgten alle in den emotionalen Schlagerbefindlichkeiten von "Sag mir quando, sag mir wann" oder dem Evergreen "Santo Domingo", eine von mehreren heftig geforderten Zugaben. Da waren die "Sen!oritas" und ihre zumeist "mittelalten" bis älteren Fans, ob weiblich oder männlich, längst zu einer verschworenen Einheit und Reisegemeinschaft geworden. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





