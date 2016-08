Grüner Gockel und weißes Licht

Bereits 2008 startete die Evangelische Landeskirche in Baden eine Aktion, mit der auch in den Kirchengemeinden das Umweltverhalten mit Blick auf die Nachhaltigkeit von Investitionen Einzug halten sollte. Die Gaggenauer evangelische Kirchengemeinde nahm diese Idee auf und schaffte es über die Erstellung von Umweltrichtlinien innerhalb der Gemeinde bis zur Zertifizierung mit dem sogenannten "Grünen Gockel". Nicht mehr nur der goldene Wetterhahn auf der Kirchturmspitze sollte die Richtung anzeigen, sondern auch das grüne Umweltsymbol hielt Einzug in das Gemeindeleben.

So konnten in Gaggenau inzwischen mit überwiegend kostenneutralen oder geringen Investitionsaufwendungen bereits der Energie- und Wasserverbrauch sowie das Abfallaufkommen um bis zu 30 Prozent gesenkt werden. Daneben wird die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien wie Kopierpapier oder Putzmittel unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit für alle drei Gemeinden zentral abgewickelt. Am Sonntag wurde das Thema Leuchtmittel in Theorie und Praxis behandelt. Werner Windt, Mitglied des Umweltteams der Lukasgemeinde, führte mit Hilfe einer Powerpoint-Präsentation in die Welt der vielen Begriffe und der Physik im Zusammenhang mit Lichterzeugung ein.

Während die umgangssprachliche Birne eigentlich ein Obst ist und die Lampe bei den Fachleuten Leuchte genannt wird, kommt das eigentliche für Menschen sichtbare Licht durch ein Leuchtmittel zustande. Diese sind es auch, die in den letzten Jahren einen enormen Wandel erfahren haben. Während die alte "Glühbirne" die benötigte Energie in 80 Prozent Wärme verwandelt, ist bei den modernen LEDs die energetische Ausbeute genau umgekehrt. Aber es bestehen auch bei den aktuellen Leuchtmitteln immer noch Nachteile. Dazu zählen hohe Investitionskosten, die unterschiedlich angenehme Wahrnehmung von weißem Licht und die noch nicht ausreichende Ausleuchtung von großen Hallen.

Daher sollte jeder Austausch genau überlegt werden, um in der Kosten-Nutzenbilanz auf der positiven Seite zu bleiben. Hier lautete die Empfehlung für die Mitglieder der Lukasgemeinde, Leuchtmittel erst auszutauschen, wenn sie defekt sind. Zur Unterstützung demonstrierte Wildt die Wärmeentwicklung, Lichtwirkung und Helligkeit verschiedener alter und moderner Leichtmittel im praktischen Einsatz.