Da wächst kein Holz mehr

Bühl

Rätselhafte alte Steine Bühl (red) - Rätselhafte Steine und Namen finden sich auf Bühler Gemarkung. Darunter auch der sogenannte Immenstein (Foto: jo) an der ehemaligen Römerstraße (alte B3) , der einen Grenzpunkt zur Steinbacher Mark bildete. Unlängst wurde in Altschweier ein weiterer Grenzpfeiler entdeckt.

Elchesheim

Vorbereitungen auf Dorffest Elchesheim-Illingen (red) - "Unser Dorf bewegt sich", lautet das Motto für das Dorffest am 10. und 11. September in Elchesheim-Illingen, für das die Vorbereitungen auf Hochtouren laufen. Alle fünf Jahre findet das Großereignis statt. Viel Programm ist auf der Flaniermeile geplant (Foto: pr).

Baden-Baden

18 Stationen geben Einblicke Baden-Baden (co) - Ein Begleitprogramm unter dem Thema Wald und Forst und lockte Besucherscharen zur Geroldsauer Mühle. Auf der Wiese zwischen Forstamt und Mühle boten ebenso wie auf dem weitläufigen Areal 18 Stationen Einblicke in Methodik und Verarbeitung (Foto: co).