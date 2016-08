In altem Gemäuer frisch gebacken

Die runden Brotlaibe hätten fast noch mehr sein können, stellte Bäcker Andreas Weiler schulterzuckend fest, konnte sich doch kaum jemand ihrem leckeren Duft entziehen. Waren sie schnell verkauft, hielt das Lob noch wesentlich länger an. Aber auch Speckbrot, Schmalzbrot, Heiße, für die Süßmäuler Brot mit Nutella-Aufstrich und natürlich Kuchen waren begehrt. Auch die Schlange am Stand der Flammkuchenbäcker wurde kaum kürzer, obwohl die Frauen und Jugendlichen ständig mit dem Austragen beschäftigt waren - rund 340 verkaufte Exemplare zählte man am Ende des Tages.

Die Männer meisterten bereits am Samstagvormittag die Aufgabe, Verkaufsstände, Bänke und Tische aufzustellen. Schon Tage zuvor buken die Vereinsfrauen viele Sorten Kuchen - und sie waren vom frühen Sonntagmorgen an mit dem Ausstreichen des Teigs und dem Belegen beschäftigt. "Ideen muss man haben, und an die Öffentlichkeit gehen, um nicht das Los mancher schrumpfender Vereine teilen zu müssen", sagte sich die Vorstandschaft - und dabei wusste sie die Vereinsmitglieder hinter sich. Einen wertvollen Verbündeten fanden die OGVler am Sonntag im Musikverein Hilpertsau, der mit seinem Repertoire den musikalischen Geschmack vieler Festbesucher traf. Alpenländische Volksmusik, der Deutschmeister Regimentsmarsch, die Comedian Harmonists waren ebenso vertreten wie ein Märchenwalzer, ein Blues-Titel, der legendäre Watermelon-Man und Leroy Brown. Ein bisschen schade für die Musikerinnen und Musiker und ihren Dirigenten Armin Kraus war zwar der doch durchgängige Geräuschpegel, doch Applaus war den Musikern jedes Mal sicher.

Überraschungen hatte der Verein angekündigt. Die Verkaufsstände mit Holzgeschnitztem von Walter Schmitt und Gewebtem aus Schafwolle, Kirschkernkissen, Wärmendem für die Füße am Stand des Schäfers Joachim Lohmann brachte den Gedanken nahe, dass ja bald auch wieder kühlere Tage und die Zeit des Schenkens nahen.

Wer sich am Verkaufsstand von Hugo Götz, dem Vorsitzenden des Gernsbacher Bezirksimkervereins, eher für süßen Honig interessierte, war bei ihm gut beraten. Wahrscheinlich waren die meisten der Besucher überrascht, was sie in seinem interessanten Kurzvortrag über Haltung und Bedeutung der nützlichen Insekten erfuhren. Eine Kulturgeschichte, die von Weidekörben, über Klotzbeuten bis hin zu vertrauten Magazinbeuten reicht, und schon vor Jahrtausenden mit ihrem Produkt, dem Honig, den Menschen das Leben versüßte. Sollten die vorhandenen Honiggläschen nicht ausgereicht haben, das nächste Backofenfest ist längst in Planung.

Ganz im Jetzt und ganz real war die Torwand gleich nebenan, an der Kinder ihre Treffsicherheit testen konnten. Dass es vor allem die Mädchen waren, die sich trauten, lag vielleicht am größeren Selbstvertrauen - die Olympiafrauen hatten es ja in Rio vorgemacht.