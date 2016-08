Bürgerinitiative sieht Defizite in Aufklärung

In einer zweiten Untersuchungsreihe auf PFC im Blut hatte die Bürgerinitiative eine im Vergleich zu 2015 höhere Belastung der PFC-Untergruppe PFOA festgestellt und daraufhin schwere Vorwürfe gegen die Behörden erhoben. Das Gesundheitsamt des Landratsamts Rastatt wies diese zurück und betonte, dass der "Vorsorgewert im Vorderen Murgtal eingehalten und teilweise unterschritten" werde. Das bekräftigt Knittel: "Die ergriffenen Maßnahmen des Wasserversorgungsverbands stellen sicher, dass das Trinkwasser, welches in Verkehr gebracht wird, als unbelastet bezeichnet werden kann."

Den Begriff "unbelastetes Wasser" zu verwenden, hält die Bürgerinitiative indes "schon sprachlich für verfehlt, solange neben dem Stoff PFOA noch fünf weitere PFC-Verbindungen im Trinkwasser mit steigender Tendenz deutlich nachweisbar sind. Auch sehen wir die Art und Weise der Trinkwasseraufbereitung äußerst kritisch", heißt es in dem von Andreas Adam, dem zweiten Vorsitzenden der Bürgerinitiative, verfassten Antwortschreiben an Knittel: "Gefährliche PFC-Verbindungen, die in der Umwelt nicht abgebaut werden können, über die Enthärtungsanlage herauszufiltern und anschließend über den Gewerbekanal in das Oberflächengewässer zu entsorgen, kann keine Dauerlösung sein und ist auf Dauer mit dem Wasserhaushaltsgesetz nicht vereinbar. Deshalb auch unsere dringende Forderung nach einer Ersatzversorgung, an der Sie nach den bisherigen Veröffentlichungen ja schon bereits seit 2013 mit Hochdruck arbeiten."

Da die Auswertung der Blutuntersuchungen unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Probanden vorgenommen worden sei, könne man nicht sämtliche Unterlagen weitergeben, ohne gegen die Vorschriften nach dem Datenschutz und dem Strafgesetzbuch zu verstoßen. "Wir sind allerdings gerne bereit, nach der Sommerpause die Ergebnisse der Blutuntersuchung mit Ihnen persönlich zu erörtern", schreibt Adam an Knittel.

"Befremden" löste bei der Bürgerinitiative die Aufforderung Knittels aus, "im Sinne einer größeren Transparenz intensiver mit dem Wasserversorgungsverband zu kommuni- zieren". Dies sei in der Vergangenheit geschehen. Zudem verweist Adam darauf, dass "die meisten unserer Versammlungen öffentlich abgehalten werden, einen Vertreter des Wasserversorgungsverbands konnten wir bisher nicht begrüßen".

Als Bürgerinitiative sehe man seine Aufgabe darin, basisdemokratisch das Recht auf einwandfreie Trinkwasserversorgung zu fordern. Dabei verfolge man - was das Ziel anbelangt - sicherlich gemeinsame Interessen wie der Versorgungsverband. Dazu gehöre aber auch die Aufklärung über die tatsächliche Belastung der Bevölkerung durch PFC. Diesbezüglich sieht die Bürgerinitiative erhebliche Defizite.