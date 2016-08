Freund der Familie hintergangen

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft Baden-Baden, im März und April dieses Jahres fünfmal verschiedene Summen Bargeld mit einer fremden EC-Karte abgehoben sowie zwischen Januar und Mai 2016 mindestens 19 mal ohne gültige Fahrerlaubnis einen Pkw gesteuert zu haben, räumte der junge Mann ein. Er habe lediglich versäumt, seinen aus der Dominikanischen Republik stammenden Führerschein in Deutschland umschreiben zu lassen. Dies muss innerhalb von sechs Monaten geschehen, nachdem man seinen festen Wohnsitz nach Deutschland verlegt hat. Diese Frist sei ihm nicht klar gewesen, versuchte der 19-Jährige sein Verhalten zu erklären. Er sei sogar im Rathaus gewesen, um sich zu informieren. Auch bei der Führerscheinstelle sei er vorstellig geworden. Eine gültige Fahrerlaubnis besitzt er aber bis heute nicht.

Auch das als Computerbetrug strafbare Abheben von Bargeld mit einer fremden EC-Karte wollte er rechtfertigen. Nachdem er seinen Wohnsitz wieder nach Deutschland verlegt hatte, wohnte der Angeklagte zunächst zwei Monate bei einem guten Freund der Familie in Gaggenau. Für diesen, gesundheitlich angeschlagenen 67-jährigen Rentner sei er mit dessen Auto regelmäßig einkaufen gefahren und habe ihn zum Arzt gebracht. "Weil ich ein guter Mensch bin", wie er auf der Anklagebank betonte. Während der 19-Jährige behauptete, beim Geschädigten wöchentlich Miete gezahlt zu haben, sagte der Gaggenauer, er habe den jungen Mann kostenlos bei sich wohnen lassen.

Auch über die Bezahlung der Einkäufe herrschte Uneinigkeit. So behauptete der Angeklagte, er habe teilweise von seinem eigenen Geld für den Rentner Besorgungen gemacht. Dies wiederum wies der 67-Jährige zurück. Dass der mittlerweile in einem Forbacher Ortsteil wohnende 19-Jährige mit seiner EC-Karte fünfmal Bargeld abgehoben habe, sei ohne Einverständnis des Kontoinhabers geschehen. "Es sind so viele Sachen passiert, deshalb habe ich das Geld genommen", argumentierte der junge Mann: "Ich kam mir ausgenutzt vor." Die Pin-Nummer habe er aus dem Umfeld des Rentners in Erfahrung bringen können, erklärte der 19-Jährige.

Oberamtsanwalt Helmut Schäfer sagte, "wir wollen ihm erzieherisch helfen". Deshalb sei die Anwendung von Jugendstrafrecht gerechtfertigt, was auch die Einschätzung der Jugendgerichtshilfe bestätigte. Der Angeklagte will ab September für ein Jahr eine weiterführende Schule besuchen und hat 2017 einen Ausbildungsplatz in Aussicht, wie er informierte. "Es wird höchste Zeit, dass er auf die Spur kommt", meinte Oberamtsanwalt Schäfer. Diese Spur sei der eingeschlagene Weg über die Schule ins Berufsleben, weshalb er es für ausreichend hielt, den jungen Mann zu verwarnen und einer gemeinnützigen Arbeit zu unterziehen. Zudem müsse er natürlich den Schaden wiedergutmachen, sprich dem Rentner die 625 Euro zurückerstatten, die er illegal von dessen Konto abgehoben hat.

Richter Koch folgte dem Antrag des Oberamtsanwalts und wies darauf hin, dass der 19-Jährige wegen seines Fehlverhaltens ohnehin noch Probleme mit der Führerscheinstelle bekommen werde. Der Angeklagte verzichtete genauso wie der Vertreter der Staatsanwaltschaft auf Rechtsmittel, womit das Urteil rechtskräftig ist.