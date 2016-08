'Freude an der Arbeit' und mehr Gemeinsamkeit

Rastatt



Kochlöffler-Fest ein voller Erfolg Rastatt (up) - Wie das erste Kochlöffler-Fest vor drei Jahren war auch die zweite Auflage des Treffens zwischen Plittersdorfer und Ottersdorfer Bürgern ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Besucher kamen auf den Feldern an der Gemarkungsgrenze der beiden Ortsteile zusammen (Foto: up). » Weitersagen (up) - Wie das erste Kochlöffler-Fest vor drei Jahren war auch die zweite Auflage des Treffens zwischen Plittersdorfer und Ottersdorfer Bürgern ein voller Erfolg. Mehrere Hundert Besucher kamen auf den Feldern an der Gemarkungsgrenze der beiden Ortsteile zusammen (Foto: up). » - Mehr