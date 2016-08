Schon von weitem leuchtet es blau

Bühl



Widerstand gegen Vollzugsbeamten Bühl (bgt) - Das Amtsgericht Bühl hat einen 21-Jährigen wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte zu einer Geldstrafe verurteilt. Der Mann soll einen Polizisten am Rande einer Massenschlägerei in Karlsruhe angegangen haben. Der Verteidiger sah die Schuld dagegen beim Polizisten (Foto: dpa).