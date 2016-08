Eher Einsatz fahren als Risiko eingehen

Interview

BT: Herr Dr. Axtmann, wie ist denn der Rettungsdienst generell geregelt?

Dr. Urban Axtmann: Wir müssen hier klar unterscheiden: Gemeint ist der Rettungsdienst oder Notarztdienst. Dieser rückt mit Sondersignal an und ist für lebensbedrohliche Erkrankungen vorgesehen. Für alles andere ist der Hausärztliche Bereitschaftsdienst zuständig, der im Volksmund auch irreführend häufig als Notdienst bezeichnet wird.

BT: Wie ist der Rettungsdienst denn organisiert?

Axtmann: Es gibt im Landkreis die Notarztstandorte Rastatt, Baden-Baden und Gernsbach. Normalerweise wird in Zwölfstunden-Schichten Dienst geleistet, neben der normalen Arbeit. An den Standorten Baden-Baden und Rastatt wird der Dienst von den Krankenhausärzten erfüllt, in Gernsbach von zum Teil niedergelassenen Ärzten und von Krankenhausärzten, die hier wohnen und sich in der Freizeit zur Verfügung stellen. Die Dienstpläne werden an den Standorten von den jeweiligen Arztgruppen selbst erstellt. Die Kernmannschaft in Gernsbach besteht aus fünf Mann, verstärkt noch von außen.

BT: Wie groß ist das Einzugsgebiet im Murgtal?

Axtmann: Das Gernsbacher Einzugsgebiet erstreckt sich von Oberndorf bis Erbersbronn mit den Talgemeinden an der B462.

BT: Wie viele Fahrzeuge stehen zur Verfügung?

Axtmann: An Fahrzeugen gibt es in Gernsbach und in Forbach einen Rettungswagen (RTW). Das sind normalerweise Fahrzeuge in Sprintergröße, die genug Platz für einen Behandlungsraum haben. Dazu kommt ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das ermöglicht, den Notarzt unabhängig vom RTW zu bewegen. Das erlaubt auch, wenn der Patient stabil versorgt ist, zum Beispiel den RTW allein ins Krankenhaus zu schicken und zum nächsten Einsatz zu fahren, falls nötig.

BT: Was passiert, wenn die Fahrzeuge belegt sind?

Axtmann: Dann versucht die Leitstelle, den Notarzt vom Patienten abzuziehen, wenn der grundversorgt ist und die Betreuung der Rettungsassistenten ausreicht für den Weitertransport. Dann kann der Notarzt den neuen Patienten versorgen, bis ein Transportmittel frei ist. Wirkliche Engpässe der Art sind aber selten. Man könnte auch zehn Notärzte vorhalten, dann wäre immer noch die Möglichkeit eines elften Einsatzes. Man muss die Verhältnismäßigkeit des Aufwands wahren.

BT: Wohin werden die Patienten gebracht?

Axtmann: Der Transport erfolgt immer ins nächstgelegene geeignete Krankenhaus, da eine schnelle Weiterbehandlung angestrebt wird. Deswegen können Wünsche des Patienten nicht berücksichtigt werden. In der Regel sind dies Rastatt oder Baden-Baden. Forbach und Ebersteinburg kommen gelegentlich infrage, wenn sich zeigt, dass der Patient auch mit den dort zur Verfügung stehenden Mitteln versorgt werden kann. Es kommen aber auch Fahrten nach Karlsruhe oder Langensteinbach vor, beispielsweise in die Neurochirurgie. Oder, wenn im Nachbarbezirk ausgeholfen wurde, nach Neuenbürg, wenn das dann die nächste Klinik ist.

BT: Sind lange Anfahrtszeiten ein Thema?

Axtmann: Die Anfahrtszeiten stellen in der Regel kein Problem dar. Selbst durch den Feierabendverkehr auf der B462 kommt man mit Sondersignal recht brauchbar durch. Für den Kranken erscheinen zehn Minuten manchmal gefühlt ziemlich lang!

BT: Gibt es auch "unnötige" Einsätze bei kleineren "Wehwehchen"?

Axtmann: Solche Einsätze kommen nicht übermäßig häufig vor, da der Notruf ja über die Leitstelle gefiltert wird. Für den anrückenden Arzt ist es meist undramatischer als für den Patienten. Am Telefon kann man bei den naturgemäß mehr oder weniger unpräzise geschilderten Beschwerden den Fall nicht immer genau zuordnen. Dann wird eher mal ein Einsatz gefahren als ein Risiko eingegangen.

BT: Wenn Notaufnahmen voll sind, kann es dann zu Irrfahrten mit dem Patienten kommen?

Axtmann: Wirkliche Irrfahrten, wenn der Patient als Notfall mit dem Rettungswagen kommt, kommen kaum vor. Irgendwas geht immer. Ein Engpass kann die Zahl wirklicher Intensivbetten sein. Dann wird geschaut, wo im Umkreis noch eine Versorgung gewährleistet ist und der Patient dorthin gebracht.

BT: Sind "Helfer-vor-Ort"- Gruppen des Roten Kreuzes oder "First Responder" der Feuerwehr eine gute Ergänzung für die Notärzte?

Axtmann: Meines Erachtens sind das gute Hilfen in Bereichen, wo es fahrtechnisch doch etwas schwieriger ist, anzukommen.

BT: Was könnte bei den Notarztdiensten verbessert werden?

Axtmann: Verbesserungen sind in Zukunft vielleicht durch elektronische Übermittlung der Bettenkapazitäten an die Leitstelle möglich.