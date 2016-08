Nicht alle Pfarrer fallen auf Lügengeschichte rein

Gernsbach - Auf der Anklagebank wirkt die Angeklagte ziemlich hilflos. Sie steht unter Betreuung. Doch im Inneren der 35-Jährigen steckt offenbar kriminelle Energie. Die Frau aus Bruchsal hat im Januar dieses Jahres bei Pfarrern in Rastatt und Gernsbach (teils unter falschem Namen) angerufen, vermeintliche Notlagen geschildert und um Geld gebeten. Wegen mehrfachen Betrugs und Betrugsversuchen verurteilte das Amtsgericht Gernsbach die Frau aus Bruchsal zu einer Freiheitsstrafe von vier Monaten, die auf vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt wird.

Oberamtsanwalt Helmut Schäfer fand deutliche Worte. Er bezeichnete die Frau als ein "kleines raffiniertes Luder". Nichts habe bei ihren Angaben gestimmt. Sie habe gewusst, dass sie bei den Pfarrern an Leute gelangt, "die ein paar Euro locker machen". Das Wort "Entschuldigung" im Zuge der Anhörung der Pfarrer als Zeugen kam erst nach "leichtem Anstupfen" durch Richter Ekkhart Koch.

Die Vorkommnisse, wegen derer sich die 35-Jährige vor dem Amtsgericht Gernsbach verantworten musste, ereigneten sich alle im Januar. So rief sie am 21. Januar vor 16.30 Uhr unter falschem Namen bei einem Pfarrer in Gernsbach an, schilderte eine vermeintliche Notlage und eine finanzielle Schieflage und bat um Geld, 70 oder 80 Euro. Sie habe vier minderjährige Kinder, der Vater sei in der Türkei verstorben, sie benötige das Geld, um ihren Kindern Essen zu kaufen, behauptete die Angeklagte. So ähnlich schilderte sie die erfundene Geschichte auch bei einem anderen Pfarrer in Gernsbach, dort aber unter ihrem richtigen, türkischen Namen. Von den Gernsbacher Geistlichen bekam sie kein Geld. Erfolgreich war sie dagegen bei einem pensionierten Pfarrer in Rastatt, von dem sie viermal Beträge in Höhe zwischen 70 und 150 Euro ergaunerte. Beim fünften Versuch nahm dann die von dem Pfarrer informierte Polizei die Frau fest.

Die Angeklagte ist deutsche Staatsbürgerin und in Deutschland geboren, ihre Eltern stammen aus der Türkei. Der Vater ist 2013 in der Türkei verstorben. Die Angeklagte hat eine 17-jährige Tochter, die bei einer Pflegefamilie lebt und die sie einmal pro Monat sehen darf. Sie lebt von einer Rente in Höhe von 699 Euro - wegen verschiedener Erkrankungen bezieht sie seit 2008 Rente.

Sie habe öfters Kontakt zu Pfarrern aufgenommen. Wie sie vor Gericht darlegte, fahre sie viel mit der Stadtbahn durch die Gegend und schaue sich Dörfer an. Im Internet suche sie dann die Namen von Pfarrern heraus. Auf Nachfrage des Staatsanwalts, ob sie denn eine Fahrkarte besitze, antwortete sie mit "Nein". Wegen Schwarzfahrens war sie schon verurteilt worden und steht deshalb unter Bewährung.

"Ich habe gedacht, dass wenn ich einen deutschen Familienname erwähne, habe ich größere Chancen, Geld zu bekommen", schilderte sie ihre Beweggründe, teilweise einen falschen Namen anzunehmen. Auch habe sie behauptet, in Gernsbach oder Rastatt zu wohnen. "Sonst hätten die Pfarrer gesagt, ich solle mich an ein Pfarramt in Bruchsal wenden." Für die Verwendung falscher Adressen habe sie im Internet zum Beispiel nach Bäckereien geschaut und diese Straßen angegeben.

Der Rastatter Pfarrer sei ein "sehr lieber Mann" gewesen. Er habe sie zu sich nach Hause eingeladen und über viele Dinge gesprochen. Das Geld benötigte sie, um ihre Spielsucht zu stillen. "Spielen macht mir Spaß", räumte sie vor Gericht ein. In jenen Orten, wo sie Geld bekam, habe sie es auch gleich an Automaten verspielt. Erschwerend kommt hinzu, dass ihr Freund, der in einem Methadon-Ersatzprogramm ist, ebenfalls unter Spielsucht leidet. Wegen der Spielsucht bekommt die 35-Jährige ihr Geld von einem Betreuer in Raten ausgezahlt.

Das Vorstrafenregister der Angeklagten ist recht umfangreich. Verurteilt worden ist sie unter anderem wegen Betrugs, Schwarzfahrens und diversen Handyverträgen, die sie abgeschlossen, die Raten aber nicht bezahlt, sondern die Mobiltelefone weiterverkauft hatte. Laut einem Gutachten ist sie spielsüchtig und leidet unter anderem unter einer Persönlichkeitsstörung.

Der Staatsanwalt forderte eine Freiheitsstrafe von vier Monaten ohne Bewährung. Der Verteidiger plädierte für Bewährung. Dem schloss sich das Gericht an. Die Frau wird einem Bewährungshelfer unterstellt und muss sich sofort um eine ambulante Therapie kümmern.