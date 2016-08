Maßnahmen zur Steigerung des ökologischen Werts

Er enthält außerdem Ziele und Maßnahmenempfehlungen zur Erhaltung und Entwicklung der im Gebiet vorkommenden Lebensraumtypen und FFH-Arten. Darüber hinaus erfolgte eine parzellenscharfe Konkretisierung der Außengrenze des Schutzgebiets. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Der Entwurf des Managementplans wurde am 6. Juli in einer Beiratssitzung mit Vertretern verschiedener, von der Planung berührter Kommunen, Institutionen und Verbände beraten. Er liegt vom 29. August bis einschließlich 30. September zur öffentlichen Einsichtnahme in den Rathäusern der Städte Neuenbürg und Bad Wildbad sowie im Regierungspräsidium Karlsruhe aus. Zur Erleichterung der Information für die Öffentlichkeit können die Unterlagen vom 29. August bis zum 30. September auch im Internet eingesehen werden. Als Bürger hat man die Möglichkeit, bis zum 14. Oktober zur Entwurfsfassung des Managementplans Stellung zu nehmen. Dies kann mit dem Betreff "7217-341 Managementplan" an das Regierungspräsidium Karlsruhe, Referat 56, Sabine Zipper, 76247 Karlsruhe oder per E-Mail an natura2000@rpk.bwl.de erfolgen. Aus der Stellungnahme sollte hervorgehen, auf welche Flächen im FFH-Gebiet man sich bezieht. Hilfreich ist die Angabe der Flurstücks-Nummer sowie des Gemeinde- und Gemarkungsnamens oder die Markierung der angesprochenen Fläche auf einem Kartenausschnitt. Darüber hinaus sollte die Stellungnahme den Namen und die Anschrift des Verfassers enthalten. Für Fragen steht folgende Ansprechpartnerin beim RP Karlsruhe, Referat 56 (Naturschutz und Landschaftspflege) zur Verfügung: Sabine Zipper, (0721) 9264357, E-Mail: natura2000@rpk.bwl.de.

