Einmalige Quelle für die historische Forschung

Die Testamentsbücher von Gernsbach geben für den Zeitraum von 1533 bis 1684 ein einmaliges Zeugnis der Frömmigkeit eines großen Teils der Gernsbacher Bevölkerung. Einzelne, namentlich genannte Bürger (meist Ehepaare) bringen in diesen Handschriften ihren letzten Willen zu Papier. Die Vermutung liegt nahe, dass in der Hauptsache evangelische Bürger urkunden. Es finden sich aber auch Einträge von Einwohnern von Staufenberg und Scheuern. Ein nicht ganz vollständiges alphabetisches Register findet sich am Schluss des zweiten Bandes.

In den Testamenten geben die Personen auch Auskünfte über ihre jeweiligen Lebensumstände, die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, in denen sie leben. Anhand dieser Einträge lässt sich ein repräsentativer Querschnitt für einen großen Teil der Einwohner ziehen. Da die Einträge in etwa die Reformationszeit und die Epoche des Dreißigjährigen Krieges umfassen, ermöglicht deren Erforschung wichtige Hinweise auf die soziale und wirtschaftliche Struktur in der Demografie der Stadt vom Ende des Mittelalters bis zum Beginn der Neuzeit. In sie hinein fließen zugleich die politischen Ereignisse und religiösen Auseinandersetzungen jener Jahrzehnte. "Die Testamentsbücher von Gernsbach stellen somit eine einmalige Quelle für die historische Forschung in einer Zeit der politischen und religiösen Verwerfungen in unserer Region dar", schreibt Wolf.

Im September 2001 lag der Restauratorin an der Badischen Landesbibliothek zunächst der erste Band zur Begutachtung vor. Der sehr dicke Buchblock hatte sich durch häufigen Gebrauch stark nach innen gewölbt. Die aus mehreren Papierlagen bestehende Klebepappe des Einbands wies starken Schimmelbefall auf, war instabil, mürb und durch älteren Insektenfraß stark beschädigt, was den ebenfalls wurmstichigen Ledereinband stellenweise aufreißen ließ. Zur Stabilisierung des Einbands wurde in der Vergangenheit eine Selbstklebefolie verwendet, die zusätzlich die Blindprägung auf Vorder- und Hinterdeckel in Mitleidenschaft gezogen hatte. Die Restaurierungsmaßnahmen gestalteten sich als sehr aufwendig. Die Einbände wurden neu mit säurefreiem Karton gefertigt, der Ledereinband vorsichtig mit Restaurierungskalbleder ergänzt, die Blinddrucke der Rollstempel auf Vorder- und Rückseite gereinigt.

Die für die Einbände verwendeten Textfragmente wurden voneinander abgelöst, im Wasserbad gereinigt, anschließend getrocknet und mit Japanpapier stabilisiert sowie in säurefreien Umschlägen verwahrt. Bei diesen Fragmenten handelt es sich um Kommentare aus theologischen Schriften in Latein/Griechisch sowie in Deutsch-Abhandlungen zur Führung von Gerichtsverhandlungen, Darstellung der Tierkreiszeichen und Beschreibung der Wochentage sowie Textstellen aus der Geschichtsbeschreibung. Der gesamte Buchblock wurde in mehreren Arbeitsschritten wieder in Form gebracht, das Hadernpapier von Schimmel befreit, schadhafte Stellen im 400 Seiten starken Textkorpus mit Japanpapier ergänzt. Die Restauratorin fertigte zudem ein genaues Lagenprotokoll über den vorgefundenen Befund und die getroffenen Maßnahmen am Buch.

Auf den Klebepappen konnten drei Wasserzeichen eindeutig bestimmt werden (Huhn, Truthahn und Lilie), zwei weitere konnten nicht eindeutig zugeordnet werden. Eine Mikroverfilmung schloss die Arbeiten am Buch ab, das sich seit Sommer 2003 wieder im Stadtarchiv unter der Signatur B 002 des Gernsbacher Altbestands befindet. Die Kosten von zirka 3000 Mark konnten auf die einzelnen Arbeitsschritte im Zeitraum von zwei Jahren verteilt werden.