Zeugnis der Frömmigkeit

Die Stadt Gernsbach konnte in den zurückliegenden 16 Jahren einige der wichtigsten historischen Quellen zu ihrer Geschichte und seiner Einwohner restaurieren lassen (wir berichteten). Die restaurierten Bücher umspannen einen Zeitraum vom Ende des 15. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts und berühren alle Aspekte des Zusammenlebens der Menschen in Gernsbach. Stadtarchivar Winfried Wolf stellt die restaurierten Werke vor, die ein "Spiegelbild städtischen Lebens durch die Jahrhunderte" sind. Die Testamentsbücher von Gernsbach geben für den Zeitraum von 1533 bis 1684 ein einmaliges Zeugnis der Frömmigkeit eines großen Teils der Gernsbacher Bevölkerung. Während der erste Band bereits im Jahr 2001 restauriert werden konnte, war es erst im Herbst 2012 möglich, an die Restaurierung des zweiten Bandes zu denken. Sein Zustand glich dem des ersten Bandes, ein weiterer zeitlicher Aufschub wäre nicht zu verantworten gewesen, blickt Wolf zurück. Mit den Arbeiten wurde wieder die Restauratorin an der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe betraut, vor allem auch weil ein großes Vertrauen in ihre bisher geleistete Arbeit bestand und auch um die Einheitlichkeit in der Restaurierung der beiden Testamentsbände zu gewährleisten. Der zweite Band umfasst zirka 320 Seiten, dazu ein alphabetisches Namensverzeichnis. Im Gegensatz zu Band I wird der Textkorpus von zwei mit Leder überzogenen Holzdeckeln eingefasst. Auf Vorschlag der Restauratorin wurden der Buchblock, da sich dieser erheblich verzogen hatte, vollständig auseinandergenommen, die Ledereinbände mit den beiden Blindspiegeln abgelöst und der stark verschmutzte, teils von Wurmfraß befallene Buchblock gereinigt, erklärt Wolf die Arbeiten an dem historisch wertvollen Buch. Beschädigte Stellen des Hadernpapiers konnten mit Japanpapier ergänzt werden, teilweise mussten die Seiten in neue Lagen gebracht, geheftet und geleimt, Heftbünde ergänzt werden. Der hintere Deckel wurde neu aus Buchenholz gefertigt. Das im Original noch vorhandene Leder des Einbands erfuhr mit speziell eingefärbtem Restaurierleder an den Fehlstellen eine sinnvolle Ergänzung. Reinigen der beiden Blindspiegel und Anbringen zweier kleiner Ösen der ehemals vorhandenen Schließen standen am Schluss der Arbeiten. Seit Juni 2014 befindet sich der zweite Band (Signatur D 07, Altbestand Gernsbach) wieder im Stadtarchiv. In den Kosten von rund 2500 Euro war eine Mikroverfilmung nicht eingeschlossen, diese steht noch aus.





Gernsbach

