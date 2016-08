Hertweck verkauft, Konzok baut Von Thomas Senger Gaggenau - Die Gärtnerei Hertweck verkauft ihr Gelände an der Friedrich-Ebert-Straße an die Firma Konzok Planen und Bauen. Auf dem Areal von rund 3000 Quadratmetern sollen vier mehrgeschossige Wohnhäuser entstehen. In einem von ihnen wird Blumen-Hertweck firmieren. "Wir haben vor, unser Geschäft noch einige Jahre zu führen -und zwar in gleichem Umfang wie bisher", bestätigte Inhaber Nikolaus Hertweck im BT-Gespräch. Das Unternehmen ist im 126 Jahr seines Bestehens. Bereits 2010 ist auf einem damals ungenutzten Teil der Gärtnerei Hertweck an der Ecke Luisenstraße/Ebertstraße mehrgeschossige Wohnbebauung entstanden. Nun wird also das Areal an der Ecke Karl-Kohlbecker-Straße/Ebertstraße neu geordnet. Es liegt direkt am Bahnübergang, gegenüber dem Raiffeisenmarkt auf der anderen Straßenseite und dem Rathaus jenseits der Bahnlinie. Auf einem Teilbereich werde weiter gegärtnert. Geplant sind, so Hertweck, vier Gebäude. Nach jetzigem Stand drei Häuser mit drei Vollgeschossen plus Penthouse-Etage sowie eins am Bahnübergang mit vier Stockwerken plus Penthouse - also dreimal viergeschossig, einmal fünfgeschossig. "Eine gewisse Wehmut" sei vorhanden, sagte Hertweck, schließlich sei das jetzige Gebäude aus den frühen 80er Jahren kein gewöhnliches. Doch angesichts des Sanierungsstaus (Dach, Fenster, Türen, Heizung, Elektrik) seien Verkauf und Abriss ein naheliegender Gedanke gewesen. Das Areal gilt als ein innerstädtisches Filet-Grundstück. Nach Norden hin ist entlang der Stadtbahn mit der Bebauung des ehemaligen Güterbahnhofs neuer Wohn- und Geschäftsraum entstanden. Dass Bedarf an zentrumsnahen Wohnungen vorhanden ist, zeigen die Verkaufs- und Belegungszahlen in unmittelbarer Nachbarschaft der geplanten Wohnhäuser. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





