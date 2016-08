Die Gemeinschaft steht an erster Stelle

Von Nina Ernst Gernsbach - Ein freundliches "Hallo" hier, dort ein kräftiger Handschlag, da eine herzliche Umarmung: "Jeder kennt hier jeden" - wenn die Besucher des Lautenbacher Schwimmbads das sagen, ist das nicht übertrieben. Im Sommer hat der Besuch des örtlichen Freibads schöne Tradition: Im vergangenen Jahr feierte die Schwimmbadinitiative stolz "über 90 Jahre Schwimmbad Lautenbach". Matthias Mörmann und seine Mitstreiter der Schwimmbadinitiative Lautenbach (SIL) machen keinen Hehl aus dem "Pool-Charakter" ihres Bads: Sie stehen voll dahinter. Der "Pool" ist 18 Meter lang, zwölf Meter breit und hat eine Tiefe von 0,80 bis 1,75 Metern. "Zwar kann man das schnelle Schwimmen nicht optimal üben, die Rollwende dafür umso besser", lacht Mörmann. "Das Bad ist nicht beheizt, aber aufgrund der geringen Tiefe und des geringen Umfangs des Beckens kühlt das Wasser über Nacht nur wenig ab", erklärt Bademeister Dieter Klaiber, der im Durchschnitt 25 Grad Wassertemperatur aufweisen kann. Der Rettungsschwimmer ist seit dieser Saison für das Schwimmbad zuständig - und die Lautenbacher haben ihn gänzlich ins Herz geschlossen: "Er ist ein richtig guter Bademeister!" Beim Besuch trifft man auf durchweg entspannte Eltern: Das Gelände ist übersichtlich, die Geräuschkulisse ist angenehm und alle geben aufeinander acht. Als Mutter schätzt Britta Stürm vor allem, dass sich die Kinder untereinander kennen und dass es familiär und kinderfreundlich zugeht. Ein Treffpunkt für Alte und Junge Was zu einem weiteren Pluspunkt führt: das Angebot. "In kompletter Eigenregie haben wir kürzlich den Bolz- und den Tischtennisplatz hergerichtet", freut sich Matthias Mörmann, Sprecher der Initiative. Zudem haben Kinder auf einem Klettergerüst und einer Rutsche, auf Wippen und Schaukeln, im Spielhäuschen und im Sandkasten ihren Spaß - wenn sie nicht gerade auf der Wasserrutsche sind. Die große aufblasbare blau-gelbe Rutsche sticht sofort ins Auge. Durch eine Spende des Vereins "Im Murgtal - fürs Murgtal" konnte die vorherige, 15 Jahre alte Rutsche in dieser Saison durch eine neue ersetzt werden. Und sie wird liebend gern genutzt! Nicht nur für Lautenbacher, sondern auch für Gäste aus Loffenau, Scheuern und anderen Murgtalgemeinden ist die Einrichtung ein Treffpunkt für Jung und Alt: "Lautenbach hat keine Schule und kein Kindergarten. Umso wichtiger ist unser Bad, damit sich Kinder und Jugendliche treffen können", findet Mörmann. Ein Treffpunkt mit historischem Charakter: Am kurzen Backenrand befindet sich die sogenannte "Stellfalle", das Wahrzeichen des Bads. Sie ist ein Überbleibsel aus der Zeit um 1720, als sich an der Stelle des Bads das Rückhaltebecken der Sägemühle (Schwellwog) befand. Durch die Stellfalle wurde Wasser in Richtung Sägewerk abgelassen. Sie gab auch dem Platz seinen Namen: "Schwellwog-Treff". Immer schon da war auch die Aussicht auf den Lautenfelsen. "Wäre der ein bisschen näher, könnten wir Klippenspringen machen", lacht Bademeister Klaiber. Dagegen herrscht erst seit 2011 thailändisches Flair im Bad. Sirinya Saiboonla bietet neben Brezel und Pizza thailändische Suppe und Frühlingsrollen an. "Wir genießen das sehr", ist Mörmann begeistert. Der voll besetzte Tisch gibt ihm recht. Er schmunzelt: "Wer Glück hat, bekommt zum Getränk eine Thai-Massage gratis." Ulrike Deuchler besucht das Bad, um sich wohlzufühlen: "Die Gemeinschaft hier gefällt mir sehr gut." Diese Gemeinschaft endet für die Lautenbacher auch nach dem Sommer nicht: Aus der Schwimmbadinitiative gingen Tanzgruppen und eine Fasnachtsveranstaltung hervor. Ist die Badesaison vorbei, geht es nahtlos in die "närrische Zeit" über. War man einmal im Lautenbacher Freibad, versteht man Adrian Mörmann: "Beim Schwellwog-Treff genießen wir den Tag, es ist gemütlich, unsere Kinder können toben und wir haben sie immer im Auge." Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gaggenau

Mehr Gesundheit für die Bürger Gaggenau (tom) - Eine "kommunale Gesundheitsstrategie" soll den Bürgern ein längeres und schöneres Leben bescheren. "Gerade die soziale Gemeinschaft wird als wichtiger Hebel für mehr Lebensfreude und Gesundheit stark unterschätzt", so die Stadt in einer Broschüre (Foto: dpa). » Weitersagen (tom) - Eine "kommunale Gesundheitsstrategie" soll den Bürgern ein längeres und schöneres Leben bescheren. "Gerade die soziale Gemeinschaft wird als wichtiger Hebel für mehr Lebensfreude und Gesundheit stark unterschätzt", so die Stadt in einer Broschüre (Foto: dpa). » - Mehr