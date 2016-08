Turbulente Jahre mit gutem Ende

Von Walter Wörner Weisenbach - Das Weisenbacher Unternehmen Katz kann auf eine 300-jährige Geschichte zurückblichen. Das Badische Tagblatt veröffentlich eine Serie zur Historie. Eine Strategieänderung bei der Pfleiderer-Gruppe führte zur Neustrukturierung des Unternehmens - der Anfang von turbulenten Jahren für Katz in Weisenbach. Im Jahr 2000 wird das Pappenwerk an drei Führungskräfte des Unternehmens verkauft. Mit der neu gegründeten Katz International Coasters GmbH & Co. KG wurden in Großbritannien und Belgien Mitbewerber aufgekauft. Bereits 2005 folgte die Weiterveräußerung des Unternehmens an die Privat Equity Unternehmen Equivest und Kinsky Capital. Mit dem neuen Namen "The Katz Group" wurden mit einem Bierdeckelhersteller in Deutschland und zwei amerikanischen Bierdeckeldruckereien weitere Mitbewerber in die Gruppe integriert. Doch die Strategie des Managements ging nicht auf, so musste 2009 Insolvenz angemeldet werden. Die Suche nach einem neuen Käufer stieß glücklicherweise bald auf Erfolg. Mit der Koehler Paper Group aus Oberkirch fand sich ein Käufer aus der Branche, der seit über 200 Jahren fest in der Region verwurzelt ist. Das familiengeführte Unternehmen ist heute bekannt für hochwertige Spezialpapiere. Nach der Übernahme wurden vom Mutter-Konzern mehrere Millionen Euro für Investitionen freigegeben. Neben dringend notwendigen Modernisierungsarbeiten wurden 2010 eine Wärmerückgewinnungsanlage und eine neue digitale Druckmaschine in Betrieb genommen. Im April 2015 folgte der Abschluss der Modernisierungsarbeiten an den zwei Wasserkraftwerken. Vier hocheffiziente Kaplan-Turbinen erzeugen über Generatoren jetzt regenerative Energie für eine noch nachhaltigere Ausrichtung des Unternehmens. Gleichzeitig wurde die ökologische Aufwertung der Murg mit Auf- und Abstiegsmöglichkeiten für Fische umgesetzt. Zuletzt begann vor wenigen Monaten die Neugestaltung und Sanierung der in die Jahre gekommenen Außenfassade. Aber nicht nur äußerlich hat sich etwas getan. Der Katz-Gruppe ist es geglückt, den Ausgangsstoff auf Holzschliffbasis, der die Kernkompetenz des Unternehmens darstellt, zielsicher in die Zukunft zu führen. Dem Hauptgeschäft, Bierdeckel zu fertigen, ist man treu geblieben. Aber Katz steht heute für viele weitere Produkte. So wird der Werkstoff Holzschliffpappe in der Lebensmittelindustrie als Verpackungsbestandteil eingesetzt, für Lufterfrischer oder er kann als Buchbindermaterial und Druckausgleichsmaterial genutzt werden. Aber auch Info-Displays oder Trittschall-Platten werden daraus gefertigt und bieten eine Rohstoff-Alternative. Katz produziert heute rund 3,5 Milliarden Bierdeckel und 30000 Tonnen Holzschliffpappe im Jahr. Der Produktionsprozess wurde an den Aspekten der Nachhaltigkeit ausgerichtet. Im Jubiläumsjahr hat die Firma Katz anlässlich des Weisenbacher Straßenfests den weltgrößten Bierdeckel mit rund 20 auf 20 Metern gefertigt, mit welchem man nunmehr ins Guinness-Buch der Rekorde aufgenommen werden möchte. Für den Herbst sind eine Ausstellung zur Firmengeschichte im Weisenbacher Rathaus sowie ein großes Mitarbeiterfest geplant.