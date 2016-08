Grünes Paradies für Pflanzen und Tiere

Gernsbach - Ein Garten in einer Größe von 18 Ar hört sich nach viel Arbeit an. Für Sonja und Volker Dietrich aus Scheuern scheint dies nicht so zu sein. Mit strahlenden Augen führen sie durch ihren großen, naturnahen Garten voll bewachsen mit abwechslungsreichen Pflanzen. In der Dokumentation "Alte Gärten auf dem Land", die am 10. September im SWR-Fernsehen ausgestrahlt wird, ist er zu bewundern.

Über den Naturschutzbund (NABU) Gruppe Rastatt kam der Kontakt zwischen SWR und Sonja und Volker Dietrich zustande. Das Ehepaar ist Mitglied im NABU und engagiert sich seit Jahren für den Hornissen- und Fledermausschutz. Seit rund zwei Jahren kümmern sie sich zudem um verletzte und alleingelassene Tiere in ihrer "hauseigenen" Wildtierauffangstation. "Und die restliche Zeit verbringen wir im Garten", lacht Sonja Dietrich. "Wenn es nicht gerade über 35 Grad hat oder es wie aus Eimern schüttet", ergänzt ihr Ehemann.

Volker Dietrich erinnert sich: "Früher war der Garten ein Nutzgarten mit Reben, Obstbäumen und Gemüse. Mit der Zeit haben wir eine Terrasse angelegt und mehr Blumen gepflanzt. Dann war es ein ,schöner Garten'." Der kostete viel Zeit und war arbeitsintensiv. Als ihre Kinder aus dem Haus waren, haben sie das Gelände mit einheimischen, winterfesten Gewächsen bepflanzt, die sie bis heute sehr naturnah bewirtschaften. Das Haus der Familie Dietrich wurde 1920 gebaut, der Hobbygärtner, heute 79 Jahre, zog mit sechs Jahren dorthin.

Seit fast 50 Jahren sind die Dietrichs ein Ehepaar und leben dort gemeinsam. Verändert hat sich der Garten mit der Familie: Die Tochter zog nach Karlsruhe, die beiden Söhne haben sich mit ihren Familien auf dem großen Grundstück niedergelassen. Jeder kümmert sich um seinen Teil des Gartens und gestaltet ihn nach den eigenen Wünschen.

"Bei uns gibt es kein Unkraut, sondern nur Wildkraut": Volker Dietrich schmunzelt, wenn er das sagt. Auch Ungeziefer gebe es bei ihnen nicht: Jedes noch so kleine Tier ist willkommen und war das eine oder andere Mal schon Hauptattraktion auf einem Foto. Zu einem naturnahen Garten gehören Pflanzen und Tiere: Auf den schmalen Wegen begegnet man Igeln und Fröschen, im kleinen Teich schwimmt eine Ringelnatter, Vögel finden in selbst gebauten Vogelhäuschen Platz, und überall hängen Nisthilfen für Wildbienen.

Bild des Gartens ändert sich stetig

Kiwi- und Feigenbäume machen ebenso wie Rebstöcke, Bananenstauden, Himbeeren, Wildblumen und eine lange Hecke, die das ganze Grundstück umgibt, den Reiz aus. Das Bild des Gartens ändere sich stetig. Auf Spazierfahrten durch den Schwarzwald sammelt das Ehepaar oftmals Samen von Wildblumen, die dann in ihrem kleinen Reich keimen dürfen.

Einen Lieblingsplatz in ihrer grünen Oase können die Dietrichs nicht benennen, denn "der ganze Garten in sich ist schön". Gemütlich machen können sie es sich deshalb an vielen Stellen: Auf einer Hollywoodschaukel, in einer Hängematte oder am kleinen Tischlein unter einem Sonnenschirm - ein herrlicher Blick über Scheuern und auf Obertsrot ist ihnen dabei sicher.