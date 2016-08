Gefahren und Leid für Menschen, Tiere und Pflanzen Gaggenau (red) -Unbekannte, die ihren Unrat einfach in Feld und Wald abladen, das ärgert insbesondere auch die Förster des Landkreises Rastatt. Darauf macht das Landratsamt anhand eines Beispiels im Wald bei Gaggenau aufmerksam: Eine alte Schaummatratze, Glasscherben, kaputtes Kinderspielzeug, Kleidungsstücke, Batterien, pralle Mülltüten, Notenhefte und ein ausgedienter Staubsauger liegen direkt am Rand eines Waldweges. Mit der Folge, dass der Müll mit öffentlichen Mitteln von der Ablagestelle beseitigt werden muss. "Es ist ein äußerst leidiges Thema", sagt Harald Zimmermann von der Bezirksleitung Gaggenau des Kreisforstamts. "Obwohl die allermeisten ihre Abfälle ordnungsgemäß entsorgen, gibt es doch ein paar verantwortungslose Zeitgenossen, die ihre ausgedienten Utensilien einfach in die Natur werfen." Und es finden sich nicht nur Vesperverpackungen, Zigarettenstummel oder Trinkflaschen entlang von Wegen oder weniger gut einsehbaren Waldparkplätzen. Manchmal stoßen die Forstmitarbeiter auch auf Bauschutt und Reste von Renovierungen, Altreifen und sogar Schadstoffe wie Lacke, Batterien oder Ölbehälter. Auch die von den Gemeinden oder dem Kreisforstamt für die Bevölkerung eingerichteten Grillplätze werden in Mitleidenschaft gezogen. Betroffen davon ist unter anderem der Grillplatz Kiesloch zwischen den Gaggenauer Stadtteilen Sulzbach und Michelbach. "Hier enden manche Besuche leider in einem Scherbenhaufen, der regelmäßig eingesammelt werden muss." Zimmermann und seine Kollegen haben dafür nur wenig Verständnis: "Illegale Entsorgung von Abfällen in der Landschaft oder im Wald ist nicht nur eine Zumutung fürs Auge und für die Menschen, die die Hinterlassenschaften wieder einsammeln müssen, sondern es können auch große Schäden in der Natur verursacht werden. Unter diesen Vergehen leiden dann Menschen, Tiere und Pflanzen." Neben der Verletzungsgefahr für Erwachsene und spielende Kinder durch Metallteile oder Scherben droht Wildtieren Gefahr durch gefressene Plastiktüten mit Lebensmittelresten. Auch können sich Tiere in Schnüren und Drähten verheddern. Aus abgestellten Ab-fallsäcken und Elektrogeräten können giftige Stoffe in den Waldboden sickern. Und Glasbehälter im Wald können bei starker Sonneneinstrahlung gar Waldbrände auslösen. Vereinzelt hält sich laut Kreisforstamt auch die Meinung, man könne Grünabfälle wie Strauch- und Rasenschnitt in den Wald kippen, denn das verursache ja keine Schäden. "Zwar verrotten Grünabfälle mit der Zeit, aber zu den negativen Folgen für die Ökosysteme gehört, dass das unnatürliche Nährstoffangebot die ursprüngliche Vegetation nachhaltig verändert", gibt Harald Zimmermann zu bedenken. Dicke Schichten von Grasschnitt können von den Mikroorganismen nicht mehr verarbeitet werden, sie führen zum Absterben von Kleinstlebewesen und Sauerstoffmangel von Baumwurzeln sowie zu Gärsäften, die die Fließgewässer belasten. Oft werden exotische Pflanzen mit entsorgt, deren Samen und Pflanzenteile sich zum Schaden der heimischen Flora unkontrolliert ausbreiten. Dazu gehört nach Beobachtung der Forstleute neuerdings gehäuft etwa Bambus in der Umgebung von Waldparkplätzen. Manchmal finden sich im wilden Müll Hinweise auf den Verursacher. Diesem drohen dann nicht nur die Kosten für die Beseitigung, sondern ihn erwartet auch ein Bußgeld. "Das muss nicht sein, denn für jeden Abfall gibt es eine legale Entsorgungsmöglichkeit über das breite Angebot des Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises", appelliert Zimmermann. Auf den Entsorgungsanlagen werden dabei Altpapier, Altmetall, Elektroaltgeräte, Altkleider sowie Grüngut aus privaten Haushalten kostenfrei angenommen. Für Kleinmengen an nicht verwertbarem Sperrmüll werden 12,50 Euro berechnet. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Lichtenau

Vom Mittelalter bis in die Gegenwart Lichtenau (wma) - Einen Abend mit mittelalterlichem Gesang gestaltete die Singgemeinschaft Scherzheim in der Friedrich-Weinbrenner-Kirche mit ihrem Projekt "Minnescherze". Moderiert wurde die musikalische Zeitreise vom Geschichtenerzähler "Chnutz vom Hopfen" (Foto: wma). » Weitersagen (wma) - Einen Abend mit mittelalterlichem Gesang gestaltete die Singgemeinschaft Scherzheim in der Friedrich-Weinbrenner-Kirche mit ihrem Projekt "Minnescherze". Moderiert wurde die musikalische Zeitreise vom Geschichtenerzähler "Chnutz vom Hopfen" (Foto: wma). » - Mehr