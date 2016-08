Verzögerung bei der B 462: Fahrbahnsanierung dauert eine Woche länger

(red) - Bei der Fahrbahnsanierung an der B462 zwischen Schönmünzach und Raumünzach gibt es Verzögerungen. "Aufgrund eines geänderten Verkehrssicherungskonzepts im Baustellenbereich verschiebt sich die ursprünglich für den 30. September geplante Fertigstellung auf den 7. Oktober", teilte das Regierungspräsidium gestern mit.

Um die Absicherung des Baustellenpersonals bei halbseitiger Verkehrsführung zu gewährleisten, kommt anstelle von Einzelbaken eine geschlossene transportable Schutzeinrichtung in Form von Betonleitelementen zum Einsatz. Der Aufbau, das Umsetzen sowie das Abbauen dieser Betonelemente nimmt mehr Zeit in Anspruch. Die beiden Vollsperrungen für den fugen- und nahtlosen Einbau der Asphaltdeckschicht müssen daher jeweils um ein Wochenende nach hinten verschoben werden.

Wie berichtet, wird die Fahrbahndecke auf der Bundesstraße 462 zwischen Schönmünzach und Raumünzach ab dem 5. September auf insgesamt knapp 3,7 Kilometern erneuern. Es ist vorgesehen, die Fräsarbeiten sowie die Herstellung der Binderschicht in zwölf Teilabschnitten herzustellen, wobei immer an zwei Teilabschnitten gleichzeitig gearbeitet wird. In dieser Phase wird der örtliche Verkehr per Ampelregelung an beiden Teilabschnitten (immer etwa einen Kilometer voneinander entfernt) vorbeigeführt. Die B 462 bleibt somit, mit Ausnahme des fugen- und nahtlosen Deckeneinbaus, während der Arbeiten in beiden Fahrtrichtungen befahrbar.

Es ergeben sich folgende neue Bauzeiten. Der Baubeginn am 5. September bleibt bestehen. In der Zeit vom 5. September bis 23. September (19 Uhr) wird der Verkehr mittels Ampelanlagen an den Baufeldern vorbeigeführt.

Die erste Vollsperrungsphase dauert vom 23. September (19Uhr) bis 26. September (5 Uhr) und betrifft den Abschnitt zwischen Schönmünzach und Ortsmitte Kirschbaumwasen.

In einer zweiten Vollsperrungsphase vom 30. September (19 Uhr) bis spätestens zum 3. Oktober (5 Uhr) wird der Abschnitt zwischen der Ortsmitte Kirschbaumwasen und Raumünzach gesperrt.

In der Zeit bis zum 7. Oktober ist mit Tagesbaustellen für Markierungs- und Restarbeiten zu rechnen.

Alle zuvor genannten Bauzeiten, sowohl für die Arbeiten mit Ampelregelung als auch unter Vollsperrung, setzen günstige Witterungsbedingungen voraus. Witterungsbedingt können sich die Bauzeiten verlängern oder verschieben.

Der großräumige Verkehr wird weiterhin über die L83, die B500 und L401 umgeleitet, da die maximale Durchfahrtsbreite nur 2,75 Meter beträgt.