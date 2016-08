Neuer Wohnraum für Flüchtlinge

Gaggenau - Baubeginn in der Alban-Stolz-Straße in Bad Rotenfels, Abwarten in der Jahnstraße: Am 1. September ist Start für den Bau einer viergeschossigen Unterkunft für Flüchtlinge. Sie liegt direkt am Bahnübergang, unmittelbar neben der Unterführung der Bruchgrabenstraße. Ob und wann der geplante Bau eines mehrgeschossigen Hauses in zweiter Reihe in der Jahnstraße realisiert wird, steht noch nicht fest.

Gegen den Bau des Hauses in der Jahnstraße protestieren Anwohner. In zweiter Reihe soll ein mehrstöckiges Wohnhaus mit neun Wohnungen für rund 50 Menschen entstehen. Doch Anwohner wollen nicht ihre Gärten verlieren. Bereits der massige "Klotz" der Heimstätten-Genossenschaft im Auweg habe das Areal nachhaltig verändert, nur wenige Meter entfernt steht mittlerweile ein weiteres massiges Wohnhaus (wir berichteten).

Auf BT-Anfrage sagte nun Bürgermeister Michael Pfeiffer zur Situation in der Jahnstraße: "Für das Bauvorhaben gilt weiterhin, dass zunächst einmal die Baugrundsituation inklusive Grund- und Schichtenwasserproblematik über ein Gutachten geklärt werden soll, bevor entschieden wird, ob wir das Vorhaben weiter verfolgen. Das wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen."

In Bad Rotenfels hingegen soll am 1. September offizieller Baubeginn sein. Man entspreche dem Auftrag, den der Gemeinderat im Februar erteilt habe, erläutert Andreas Merkel. Er ist Geschäftsführer der städtischen Wohnbaugesellschaft mbH. Sie wird das Gebäude errichten. In der Jahnstraße ist der Eigenbetrieb Stadtwohnung Bauherr.

Baukosten derzeit: 3,8 Millionen Euro

Das viergeschossige Haus in Bad Rotenfels wird 26 Wohnungen, überwiegend Zweizimmerwohnungen, aber auch Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen aufweisen. Drei Vollgeschosse und ein zurückgesetztes Dachgeschoss sind geplant. Die Fertigstellung ist für Herbst 2017 avisiert. Die Kosten betragen nach derzeitigem Stand rund 3,8 Millionen Euro. Die Stadt erhofft sich einen Zuschuss aus dem Landesprogramm zur Anschlussunterbringung von Flüchtlingen. Darüber ist allerdings noch nicht entschieden.

Das Grundstück von knapp 1800 Quadratmetern ist Teil des Sanierungsgebiets Bruchgraben. Mit punktuellen Altlasten sei zu rechnen.

Man setze bewusst auf eine qualitativ hochwertige Bauweise, erläuterte Merkel. Schließlich solle das Gebäude auch dann als Wohnraum genutzt werden, wenn es nicht mehr für Flüchtlinge gebraucht werde. Langfristig werde so Wohnraum für Menschen geschaffen, die auf preisgünstige Mietwohnungen angewiesen sind. Eine Nutzungsdauer von über 50 Jahren werde für das Haus angesetzt. Auch nach Fertigstellung 2017 sollten nach Möglichkeit nicht nur Flüchtlinge dort unterkommen, um eine soziale Durchmischung zu ermöglichen.