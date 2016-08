Missionarin auf Zeit

Loffenau/Cebu City - Ein Wiedersehen nach 18 Jahren: Leonie Hellersberg verbrachte schon als Kind zweieinhalb Jahre auf der Philippinen-Insel Cebu. Ihr Vater arbeitete dort als Betonfachmann für eine Zementfabrik. Die Insel ist knapp anderthalb Mal so groß wie Mallorca, aber länger, schmaler und ungefähr dreimal dichter besiedelt. In der Hauptstadt Cebu City drängen sich über 800000 Menschen, es gibt einige Universitäten, die älteste so alt wie die von den Spaniern 1595 gegründete Stadt. Ab Juli 2015 verbrachte Leoni Hellersberg aus Loffenau dort ein soziales Jahr als "Missionarin auf Zeit" (MaZ).

"Die Salvator-Missionen sind eine von ,weltwärts' anerkannte Entsendeorganisation, die mit dem Gütezeichen ,Internationaler Freiwilligendienst' zertifiziert ist", erklärt Hellersberg im BT-Gespräch. Auch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit ist fördernd dabei, dennoch sind Spenden immer willkommen.

Die jungen "Missionare" bei Salvator sind in Afrika und Asien aufgestellt. Die Leistung der Organisation umfasst außer Vor- und Nachbereitung in Deutschland die Hin- und Rückreise per Flug, Unterkunft, Verpflegung und ein Taschengeld von hundert Euro im Monat. Dafür gibt es jede Menge zu tun und wenig zu kaufen. Leoni Hellersberg musste sogar das mehr verbrauchte Wasser bezahlen, das ein Rohrbruch ihr und ihrer Kollegin verursachte.

Ihre Erzählungen sind voller Freude über das Erlebte. Im ersten Halbjahr diente sie einem "Salvatorian Pastoral Care for Children" genannten Unternehmen. Dort sollte die Loffenauerin mit etwa 35 im Alter von zwei bis 15 Jahren die wichtigsten Defizite in Sprache und Rechnen bearbeiten. Die überaus freundlichen und handwerklich geschickten Filipino-Väter zimmerten ihnen Bänke und Tische, womit sie im Schutz einer Kapelle eine Art Klassenzimmer aufbauten.

Ansonsten wurden Kongresse für Kinder gut vorbereitet, Fragebögen gefüllt und ausgewertet, seelsorgerische Arbeit mit teilweise brutalen Schicksalen begleitet. Dass eine Frau von ihrem Mann kochendes Wasser auf den Kopf geschüttet bekam, dass eine 14-jährige Schwangere wegen "der Schande" die Schule verlassen musste, oder dass man einer Frau beisteht, die ein Kleinkind halbtot aus einem Straßengraben gerettet hat, sind Streiflichter dieses sonst vom Tourismus und einer in den Tag sorglos hineinlebenden reichen Schicht beherrschten Paradieses.

Ihr zweites Halbjahr verbrachte Leonie Hellersberg in der Vorschule. "Kinder One" und "Kinder Two" heißen die beiden Vorschulklassen, in denen bis zum Alter von sechs Jahren die noch nicht Schulpflichtigen auf die Möglichkeit eines erfolgreichen Schulbesuchs vorbereitet werden. Dank ihrer Fantasie und handlichen Fähigkeiten gelang es der jungen Loffenauerin, die sich für ein Architekturstudium in Karlsruhe immatrikulieren wird, mit bester Laune in die Welt dieser anscheinend immer freundlichen Menschen einzutauchen. Mit Bastelarbeiten und Bildern zum Thema "Dschungelbuch" schmückte sie einen Klassenraum und ließ die Kinder darin selbst kreativ werden.

Der Schulalltag sei sonst von Strenge und Gehorsam geprägt, sagt sie, was aber die Kinder nicht hindere, dort gerne hinzugehen. Vor dem Unterricht gibt es eine Zeremonie: Hymne, Fahnenappell, Eid.

Disziplin und vor allem Rechtssicherheit sind offenbar ein Manko in diesem in über 7000 Inseln zerklüfteten Staat. Der jetzige Präsident Doterte hatte als Bürgermeister von Davao in seiner Gemeinde wenigstens für elementare Sicherheit gesorgt, die er jetzt mit diktatorischer Strenge über das ganze Land verbreiten will, in dem Korruption und Drogenmissbrauch eine Hydra von Untergrundherrschaft begründet hatten.

Für Leonie Hellersberg war der Aufenthalt in diesem zu 90 Prozent katholischen Land ein großer Gewinn. Aus ihren Erzählungen ging hervor, dass dieser Gewinn auch von den im Gastland um sie herum Lebenden und Arbeitenden erkannt und geschätzt wurde.

Bis zum erneuten Wiedersehen auf den Philippinen werden sich Raubbau an der Natur und an der dort lebenden Menschheit gezügelt haben müssen, so ihre Hoffnung, der Leonie Hellersberg mit gutem Gewissen ein Stück Nahrung geben konnte.