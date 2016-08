"Reinkommen, sehen, wohlfühlen"

Von Nina Ernst Gernsbach - Sind das etwa echte Haie dort im Wasser? Nein, denn Haie sind nicht wirklich rot und grün. Es sind vielmehr menschliche Fische: Nadine Wien hat ihren Schwimmkurskindern Schwimmhilfen in Flossenform um den Oberkörper geschnallt. Fröhlich, und ohne Angst unterzugehen, strampeln sie damit durch Becken im Igelbachbad in Gernsbach. Nadine Wien hat außer ihren Schimmkurskindern alle Gäste des Bades im Blick: Sie ist Fachangestellte für Bäderbetriebe und leitet das städtische Bad. Außerdem obliegt ihr die Leitung der restlichen Gernsbacher Freibäder (Lautenbach, Obertsrot, Reichental). Während sich die Stadt um die Grundpflege des Geländes kümmert, ist Wien mit ihrem Stellvertreter, zwei Kassiererinnen und einer Rettungsschwimmerin für die sonstigen Belange, die die Freizeiteinrichtung betreffen, zuständig. Unterstützt wird das Team von der DLRG-Ortsgruppe Gernsbach. Wien lehrt in Einzel- oder Gruppenunterricht das Schwimmen, leitet einen Schwimmclub, in dem die Verbesserung der Schwimmtechnik sowie Spiel und Spaß im Wasser im Vordergrund stehen, und ab und zu eine Wassergymnastik-Einheit. Im nächsten Jahr soll Wien von einer zweiten Fachkraft unterstützt werden. Zwar würden es ihre Badegäste nicht so empfinden, aber sie wisse, dass es in Sachen Schwimmkurse und Wassergymnastik noch Luft nach oben gibt: "Die Nachfrage ist da und ich freue mich darauf, bald wieder mehr anbieten zu können." Für Wien ist es die zweite Saison im Bad. Ihren ersten Eindruck beschreibt sie so: "Reinkommen, sehen, wohlfühlen." Darum habe sich die gebürtige Hessin für das Igelbachbad entschieden. Eine angenehme Atmosphäre wird ihrer Meinung nach dadurch geschaffen, dass das Klientel vom Säugling bis zu Gästen im hohen Alter reicht. An besonders heißen Tagen werde es nur auf dem Parkplatz etwas eng: Für die rund 1400 Besucher, die sich an Spitzentagen schon einmal einfinden, gibt es im Wasser und an Land viel Platz. Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer Die Liegewiese erstreckt sich weitläufig links und rechts des Igelbachs, zwei Brücken verbinden beide Seiten miteinander: Hat man das Schwimmbecken im Rücken, fühlt man sich nicht wie in einer künstlich errichteten Freizeitanlage, sondern eher wie in wilder Natur. Auf der Rasenfläche findet sich ein Sandkasten, ein Beachvolleyballfeld, eine Wippe und Tischtennisplatten. Über drei Ebenen erstreckt sich das Planschbecken (zirka 25 Grad). Eine kleine Rutsche gehört dazu, es ist überdacht mit einem Sonnensegel, und man kann mit Klappen Staudämme bauen: Kleine Kinder fühlen sich dort wohl. Wien ist stolz: "Das Planschbecken ist ein Highlight im Bad. Familien kommen wegen diesem Becken sogar aus Baden-Baden." Sinnvoll findet sie, dass es für Nichtschwimmer und Schwimmer jeweils einzelne Becken gibt. Das Schwimmerbecken (zirka 23 Grad) umfasst fünf 25-Meter-Bahnen. Daran grenzt der Sprungbereich mit einer Tiefe von 3,80 Metern, einem Ein- und einem Drei-Meter-Sprungbrett. "Um meinen Schwimmkurskindern die Angst vorm Springen zu nehmen, springe ich meist selbst mit" - man merkt Wien an, dass sie ihre Arbeit mag. Eine rund 75 Meter lange Erdrutsche, Massagedrüsen, Wasserspeier und ein künstlicher Wasserfall machen den Aufenthalt im Nichtschwimmerbecken (zirka 25 Grad) abwechslungsreich. Der Kiosk mit großer Terrasse und ein "Verwöhn-Angebot" mit verschiedenen Massagen runden das Angebot im Bad ab. Ein Stammgast aus Gernsbach fasst zusammen: "Warum soll ich wegfahren, wenn ich hier rundum zufrieden bin?" Im Igelbachbad ist laut Wien eines garantiert: "Egal ob man Ruhe oder Action an einem Schwimmbadtag sucht, hier kann man beides haben!" Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





