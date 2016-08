Sprühnebeldusche sorgt für willkommene Abkühlung

(hap) - Unter dem Motto "One World - alle sind willkommen" fand vor dem Rathaus die vierte und letzte City-Sause in diesem Jahr statt. Es waren besonders die zahlreich anwesenden Flüchtlingskinder angesprochen, die noch in den Erstunterkünften der Stadt leben oder bereits in der Anschlussunterbringung ein Zuhause gefunden haben.

Damit das langersehnte Sommerwetter mit Rekordtemperaturen zu ertragen war, hatte das Kulturamt mit dessen Leiterin Heidrun Händle vorgesorgt. Neben kleinen Gießkannen zum Selbstbefüllen sorgte eine Sprühnebeldusche aus Bewässerungsschläuchen, die auf Lichtmasten aufgebaut waren, für Abkühlung.

Auf der "Rathausbühne" zeigte die aus Ghana stammende Musik- und Clowngruppe "Adesa" ihre Kunststücke. Die zwei sehr athletischen Clowns boten mit Pantomime, Akrobatik, Jonglage, Tanzeinlagen und viel Improvisation ein Programm, das Jung und Alt begeisterte. Dazwischen hatte der Kinderchor aus der Gemeinschaftsunterkunft Bad Rotenfels seinen ersten Auftritt. Die Kinder demonstrierten mit drei Liedern, wie Musik verbindet und es gleichzeitig möglich ist, mit Spaß die deutsche Sprache zu erlernen.

Am Abend präsentierten die beiden Musiker der Gruppe "Down to Earth" mit Gitarren und Cajon ihre bodenständige und handgemachte Musik. Im Anschluss spielte die Band "Sea Time" aus Karlsruhe ihren bunten Mix aus Folk, Blues, Southern Rock und ein wenig Pop. Während des Nachmittags bestand für die Kinder die Möglichkeit, ihre Kreativität auf verschiedene Arten auszudrücken. Beim Türkischen Schul-Eltern-Verein konnten in Teams selbst gebastelte Brett- und Geschicklichkeitsspiele ausprobiert werden. Kindgenau hatte eine Bastel- und Malecke eingerichtet und präsentierte das Projekt "Kochen über den Tellerrand". Die Künstlerin Susanne Wadle unterstützte Kinder beim Bemalen einer großen bunten Flagge, die zum Schluss vor dem Rathaus gehisst wurde. Daneben konnten T-Shirts bedruckt oder ein Trommelworkshop besucht werden.