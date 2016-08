Statische Sicherung der Scheuern steht im Vordergrund Von Wolfgang Froese Gernsbach - Wer an diesem Hitzewochenende ein kühles Plätzchen suchte, war am frühen Freitagabend in den Zehntscheuern an der richtigen Stelle. Der Verein "Forum Gernsbacher Zehntscheuern" hatte zum dritten Mal in diesem Jahr zu einem "Hock" in der improvisierten "Zehntschänke" eingeladen. Geboten wurden nicht nur Würstchen vom Grill und temperierte Getränke, sondern auch aktuelle Infos zur nötigen Sanierung des stadtbildprägenden Kulturdenkmals. Von einstigen Plänen für einen "Vollausbau" der beiden historischen Bauten hat sich der 2007 gegründete Verein auch angesichts des Gegenwinds in Öffentlichkeit und Gemeinderat schon länger verabschiedet. "Es war einfach zu viel", meinte im Gespräch mit dem BT der Architekt und Planer Bernd Säubert. Für das Forum stehe jetzt die statische Sicherung der Scheuern im Vordergrund, denn die nach ihrer Zerstörung im Pfälzischen Erbfolgekrieg vor mehr als 300 Jahren wiederaufgebauten Wirtschaftsgebäude neigen sich bedenklich nach vorn. Vorerst 50000 Euro hat der Gemeinderat im aktuellen Haushalt freigegeben, so dass die Sanierung mit den "prekärsten Stellen" 2016 tatsächlich beginnen kann. Das allerdings ist offenbar nicht viel mehr als der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein. Insgesamt 860000 Euro hält das Forum Zehntscheuern auch unter Berufung auf die zwischenzeitlich stattgefundenen Gespräche im Gemeinderat "für die reine Sicherung" der im Kern teils mittelalterlichen Gebäude für unabdingbar nötig. Diese Summe sei, so Säubert, auch Grundlage für die Zuwendungsanträge beim Regierungspräsidium Karlsruhe als oberer Denkmalschutzbehörde sowie bei der Denkmalstiftung Baden-Württemberg und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Mit Zuwendungsbescheiden sei frühestens im April oder Mai 2017 zu rechnen. "Die Verwaltungsspitze trägt es mit", berichtete Säubert, aber beim Gemeinderat sei die Sanierung noch nicht in trockenen Tüchern. Im Idealfall werde man eine Zwei-Drittel-Förderung erreichen, meinte Säubert angesichts des Parallelbeispiels der erfolgreichen Sanierung des Storchenturms. "Je höher die Zuwendung wird, desto größer werden die Chancen", dass der Gemeinderat die nötigen Mittel freigebe, blickte er auf die kommenden Haushaltsberatungen voraus. Nicht aufgegeben hat der Verein als Ziel, dass man nach der Sanierung in den Zehntscheuern "kulturell etwas machen kann", wie es der zweite Vorsitzende Bernd Wieland formuliert. Im Auge hat das Forum dafür insbesondere einen großen Raum im ersten Obergeschoss des Gebäudes Amtsstraße 9. Um ihn wie vorgesehen im Sommerhalbjahr einmal uneingeschränkt für Veranstaltungen nutzen zu können, ist allerdings ein zusätzlicher Rettungsweg nötig. Brandschutzauflagen lassen sich erfüllen Die Brandschutzauflagen ließen sich erfüllen, wenn der erhaltene Stadtmauerrest beim Amtsstraßenparkplatz auf das ursprüngliche Niveau gebracht und darüber der einstige hölzerne Wehrgang neu errichtet und mit einer Abstiegsmöglichkeit versehen würde. "Es wäre nicht nur ein Rettungsweg, sondern hätte eine wichtige touristische Funktion", plädierte Säubert im Gespräch mit dem BT für die Rekonstruktion der einstigen Wehranlage. Unabhängig davon herrscht angesichts des anstehenden 800-jährigen Stadtjubiläums 2019 im Verein die Hoffnung, dass man seitens des Gemeinderats nicht eins der herausragenden Denkmäler Gernsbachs wissentlich dem Verfall preisgeben wird. Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Gernsbach

Gehweg wird verbreitert Gernsbach (vgk) - Eine Lösung für den Ausbau des schmalen Gehwegs entlang der Loffenauer Straße (L564) in Gernsbach ist gefunden. Er soll auf 1,20 Meter verbreitert werden. Baubeginn könnte laut Regierungspräsidium Karlsruhe im März nächsten Jahres sein (Foto: vgk). » Weitersagen (vgk) - Eine Lösung für den Ausbau des schmalen Gehwegs entlang der Loffenauer Straße (L564) in Gernsbach ist gefunden. Er soll auf 1,20 Meter verbreitert werden. Baubeginn könnte laut Regierungspräsidium Karlsruhe im März nächsten Jahres sein (Foto: vgk). » - Mehr