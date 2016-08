Musikalische Entführung in die Welt der Märchen

Von Nina Ernst Gaggenau - Musik vom Band läuft, vier Damen mit bunten Tüchern um den Hals kommen auf die Bühne und nehmen ihre Plätze ein. Die Musik stoppt. "Malt eure Welt bunt an. Schickt eure Träume auf die Reise", fordern sie das Publikum auf. Die Zuschauer finden eine bequeme Sitzposition, manche schließen die Augen, die Ohren sind gespitzt. Die Gruppe "Märchen und Musik" hat ihre Zuschauer gefesselt, es geht los. Los geht es mit Klängen von Hackbrett, Gitarre und Blockflöte: Die stimmungsvolle, gleichzeitig ruhige Musik verspricht eine märchenhafte Reise. Die drei Musikerinnen sind Heike Borchers, Andrea Maisch und Bärbel Gutsche. Seit 2011 treten sie gemeinsam als "Trio Saitenblasen" auf. Zusammen mit Märchenerzählerin Mara alias Dagmar Konermann bilden sie die Gruppe "Märchen und Musik". Geboten wird genau das, was der Gruppenname verspricht: Märchen und Musik. Ihre Programme gestalten sich immer unterschiedlich: Mal umrahmt die Musik die Geschichte, mal untermalt sie sie, dann wechseln sich Musik und Erzählung ab. Konstant sind die authentische und mit der Stimmlage spielende Erzählweise von Konermann und die einfühlsam auflockernden Klänge des Trios: "Gerade bei langen Geschichten hilft die Musik dabei zu bleiben." Aus einem Thema entsteht das Programm Musik spielte im Leben der drei Musikerinnen schon immer einer Rolle. Alle drei wohnen derzeit in Gaggenau. Andrea Maisch, geboren in Gernsbach, kam über Block-, Querflöte und Melodica zur Gitarre. Nach einer längeren Pause begann sie vor einigen Jahren wieder mit Gitarrenunterricht und lernte vor zwei Jahren zudem das Hackbrettspiel. Während sie bei den Auftritten die Gitarre zupft, steht Bärbel Gutsche am Hackbrett. Gutsche wurde in Karlsruhe geboren. In ihrer Jugend spielte sie Akkordeon und Gitarre und erlernte 1995 das Hackbrettspiel. Auch die Mundharmonika beherrscht sie. Heike Borchers, aufgewachsen im Kraichgau, erfuhr bereits im Kindergarten musikalische Früherziehung und lernte an verschiedenen Musikschulen. Sie beherrscht mehrere Arten von Blockflöten und die Oboe. Märchenerzählerin Dagmar Konermann kann ihre Herkunft nicht leugnen: "Das Hochdeutsch hilft mir beim Erzählen, alle verstehen mich." Sie stammt aus Ostwestfalen und wohnt seit 2000 in Gaggenau. 2014 "packte" es sie nach einem zweitägigen Märchen-Workshop: Sie begann eine anderthalbjährige Ausbildung zur Märchenerzählerin. Im selben Jahr schloss sie sich mit dem Trio zusammen. Konermann steckte da noch in ihrer Ausbildung, was die Gruppe aber nicht daran hinderte, zusammen aufzutreten. "Nach zwei gemeinsamen Proben hatten wir unseren ersten Auftritt", erzählt Borchers. Nun sind es rund 15 Auftritte im Jahr. Im Seniorenheim, im Kurpark, beim Gaggenauer Ostermarkt oder auf privaten Feiern: Die Gruppe orientiert sich an der Nachfrage. Generell seien die Programme zwar für Erwachsene ausgelegt, aber die Künstlerinnen können auch darüber berichten, wie ein kleines Mädchen mit großen Augen einem einstündigen Auftritt lauschte oder wie ein kleiner Junge auf Omas Schoß selig zuhörte. Im Normalfall dauert ein Programm zirka 75 Minuten. Ein bestimmtes Thema dient jeweils als Grundlage. Momentan wird "Tafelfreuden" aufgeführt. "Das Schöne ist, dass wir ausprobieren, ausarbeiten, darüber diskutieren, und uns am Ende immer einig werden", Maisch zeigt den Weg der Programmentstehung auf. "Alle sind gleichberechtigt: Manchmal ist das Märchen zuerst da, anderes Mal ist es die Musik. Am Ende ist jeder zufrieden", ergänzt Borchers. Ideen holt sich die Gruppe bei Musik- und Märchenseminaren. Für die Instrumente arrangieren sie die Noten selbst. Die Märchen werden teilweise umgeschrieben - aber nur so, dass sich die Originalgeschichte nicht verändert, das ist Konermann wichtig. Für die Zukunft hat die Gruppe Ideen für neue Projekte in petto. Und auch dabei wird das Quartett sicher ein Lächeln auf den Lippen haben und die Freude auf der Bühne nicht verbergen können. Am Mittwoch, 31. August, gastiert das Ensemble ab 18.30 Uhr im Bürgersaal des Rathauses in Sinzheim mit dem Programm "Tafelfreuden". Eintritt frei.